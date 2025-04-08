奧斯卡影帝為愛全面暴走！《復仇反擊戰》揭開情報復仇戰最危險的一頁

娛樂中心／綜合報導

你曾幻想過情報解碼員的世界嗎？一場不被允許存在的任務、一份深埋於系統中的機密檔案，以及一個只為復仇的決心。





▲查理展開潛行任務，單槍匹馬跨國追兇。（圖／二十世紀影業提供）

將於本週五4月11日全台上映的懸疑諜報鉅獻《復仇反擊戰》，由奧斯卡影帝雷米・馬利克主演，改編自羅伯特・利特爾的同名暢銷小說，並由熱門諜報影集《外放特務組》導演詹姆士・哈斯特操刀執導。本片不僅是一場視覺上的情報風暴，更是一段結合情感與智性的個人反擊行動。

查理·海勒是中情局總部的資深解碼員，與外界接觸極少，習慣以程式與數據對話。他的生活原本規律且封閉，直到一場發生於倫敦的恐怖攻擊奪走了他摯愛的妻子。面對上級「不予追查」的冷淡態度，查理選擇跳脫系統、單槍匹馬追查主謀。





▲在陌生城市裡，他不是特工，卻背負最危險的情報。（圖／二十世紀影業提供）





▲情報網背後的老將，也難預測這場反擊的火力。（圖／二十世紀影業提供）

為此，他策動內部黑客入侵，竊取跨國監控名單與通訊記錄，跨越國界潛入布拉格、維也納與安卡拉等情報熱區，透過智慧與代碼破解的方式，一步步接近真相。電影中除了驚心動魄的動作場面與爆破橋段，更展現了查理如何利用演算法破解監控影像、模擬語音辨識迴避追蹤，將技術轉為復仇利刃。





▲奧斯卡影帝領銜主演，復仇火力全面升級！（圖／擷取自《我在案發現場》）

這段驚心動魄的故事，也是本週《我在案發現場》的熱議話題之一。在該集中，主持人豐德與資深資安專家Paul對談，討論《復仇反擊戰》所描繪的真實性與制度漏洞。





▲他曾只是個科技宅，如今卻是情報體系的最大變數。（圖／擷取自《我在案發現場》）

節目開場即以電影片段為引，設問：「當你愛的人被體制遺忘，你會怎麼做？」Paul進一步解析：「電影裡查理所做的，其實跟真實世界某些『越界揭密者』很接近。」

他提及曾參與調查一起由內部工程師洩漏國安端口資訊，賣予民間資安業者的真實案件。該案最終導致國內一整套資安防線重建，顯示「即便身在體系內，個人行動仍可能引發龐大波瀾」。

節目另一大亮點，是如何透過電影橋段理解「資安解碼員」的道德選擇。與其說這是復仇劇，更像是一場屬於資訊科技專業者的反擊與質疑。





▲當理智不再能保護正義，他選擇用行動解密真相。（圖／擷取自《我在案發現場》）

《復仇反擊戰》拋出的命題正是當代社會無法迴避的現實——在龐大的監控系統與機密管理背後，是否還有個體能主張真相？若體制冷漠，我們是否仍有出手的餘地？

馬利克以一貫壓抑卻深沉的演技，詮釋查理這個「情報邊界人」，讓觀眾既佩服他的冷靜，也為他的痛苦感同身受。他不是孤膽英雄，而是被制度壓迫卻不放棄尋求答案的普通人，也探討了資訊透明、體制腐敗與「誰來決定正義」的深層命題。查理不是職業情報員，卻憑著一己之力穿透體制，掀開被掩蓋的事實，成為最不可能的行動者。





▲就在本週五！4月11日《復仇反擊戰》全台戲院上映！（圖／擷取自《我在案發現場》）

現實與虛構的薄膜，你我皆身在其中，《復仇反擊戰》將於本週五4月11日震撼上映，全台戲院見！

同步收聽Podcast《我在案發現場》，與真實資安專家對話，從電影出發，深入科技解碼之戰的世界：https://user277316.pse.is/7dwurm