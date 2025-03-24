中情局宅男喪妻…喊話復仇被笑　奧斯卡影帝新片合作《黑鏡》導演

記者黃庠棻／台北報導

電影《復仇反擊戰》釋出最新幕後花絮，繼續聚焦於主角查理誓報血海深仇的強大悲劇張力，查理說出「我要親自見到殺妻兇手。」卻被同事大潑冷水，但他依然鍥而不捨。

▲奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》為亡妻展開復仇。（圖／二十世紀影業提供）



《復仇反擊戰》三位主角強力背書，飾演主角查理的奧斯卡影帝雷米馬利克大推「本片是部劇情精緻、精明的新作，而且從一個被人低估的角色視角來拍。」奧斯卡影帝提名勞倫斯費許朋表示「對現今智慧世界是非常有趣且新穎的觀點。」艾美獎視后瑞秋布羅斯納安則說道「他作夢也沒想過自己會成為亡妻的殺手。」

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▲奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》為亡妻展開復仇。（圖／二十世紀影業提供）



以熱門影集《黑鏡》受到矚目的導演詹姆斯哈維斯說明「這部片真的是精彩絕倫，它帶你進入符合真實規模和氣氛的地方，唯有大銀幕觀賞才能更身歷其境」男主角馬利克則表示「它有動作片該有的規模及場面，一切卻來自一個不被看好的英雄，竟策劃驚心動魄的復仇機會。」

▲奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》為亡妻展開復仇。（圖／二十世紀影業提供）



查理海勒（雷米馬利克飾）是一名天資聰穎卻極為內向的中情局解碼員，在位於蘭里的總部地下辦公室工作。妻子在一場倫敦的恐怖攻擊中喪命後，他的生活出現天翻地覆的改變。由於長官拒絕採取行動，他決定親自出馬，踏上一段橫跨全球的危險長征，只為找出罪魁禍首的下落。

▲奧斯卡影帝提名勞倫斯費許朋在《復仇反擊戰》協助雷米馬利克復仇。（圖／二十世紀影業提供）

雖然查理海勒的復仇所有人都不看好，同事還笑他是個「宅男而已」，但他的才智成為他的終極武器，幫助他躲避追捕並實現復仇。《復仇反擊戰》將於2025年4月11日（五）大銀幕全球追緝。