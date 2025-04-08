記者蔡宜芳／綜合報導

大陸26歲女星金子涵在2020年因參加選秀《青春有你2》打開知名度，外型亮麗的她，雖然沒有成團出道，仍擁有許多粉絲支持，2021年也以女團NAME成員身份出道。怎料，她日前被發現清空微博，8日更震撼宣布退出演藝圈，掀起高度關注。

▲金子涵因《青春有你2》打開知名度。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你、金子涵）

金子涵8日在微博中簡短寫道：「我將回歸到自己的生活，希望大家能理解我的決定。」證實將退出演藝圈的消息。而金子涵所屬的經紀公司樂華娛樂及其創始人杜華，也轉發了相關微博，送上祝福：「祝福子涵，願未來一切平安順遂！」

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▲金子涵宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自微博／金子涵）

對於金子涵引退，有不少粉絲及網友都表示理解她的選擇，認為「人生是自己的，沒必要為了粉絲而活著」，但也有部分網友對她未能在娛樂圈走得更遠感到惋惜，並指責經紀公司管理不善。

金子涵6歲時，便在家鄉山東成為家喻戶曉的童星，2008年出演電視劇《謝謝你的愛》正式踏入演藝圈。隨後，她移居美國紐約，在2016年參加第15屆美國華裔小姐競選，獲得季軍及最佳才藝獎。2020年，金子涵以樂華娛樂訓練生身份參加《青春有你2》，最終排名第11名，雖未能成團出道，但憑藉亮眼表現贏得觀眾喜愛。