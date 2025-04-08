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李英宏日月潭坐小船拍攝　超怕掉進湖裡：霧大到看不到

記者蔡琛儀／台北報導

李英宏於上月推出最新專輯《東方美人》，創作概念圍繞B級黑色電影氛圍，與新世代導演鄔鶴宏共同攜手打造影集式MV「東方美人四部曲」，自上月底開始連載推出〈序 Intro〉及首部曲〈東方美人〉，由李英宏親自上陣飾演一位身穿黑色大衣的神秘男子，一登場便死在了小船上，詭譎的氣氛裡眾人議論紛紛、相互猜疑，四部曲將逐步展開一道道線索，揭露神秘男子的身份謎團。

▲▼李英宏〈東方美人〉。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供提供）

▲李英宏〈東方美人〉。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）

李英宏透露：「MV 設計是從專輯創作初期便開始同步發想，隨著歌曲製作進程的演變，與導演來回討論長達一年，並將劇組拉到日月潭拍攝三天三夜才完成整部影像作品，回想起來真的蠻瘋狂的！」

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〈東方美人〉MV中，美人與李英宏飾演的神秘男子在船屋上相遇，不相識的兩人因一朵玫瑰的牽引，陷入諜對諜的相互觀察、欲擒故縱，李英宏和美人輪流傳遞著上膛的手槍，敵意與愛意也在彼此間交織流竄，而突然間出現一位粉色長髮的年輕女子從背後一把抱住李英宏，讓美人十分錯愕，憤而帶走船屋裡的玫瑰花作法唸咒，試圖詛咒他來發洩蒙受背叛而受傷的心。

▲▼李英宏〈東方美人〉。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供提供）

▲李英宏。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）

MV選擇的拍攝地點是在日月潭的船屋與湖上，李英宏感性分享：「拍攝時我們親眼見證了日月潭一天內驚人的景色變化：清晨的濃霧瀰漫山間與湖面，是一幅活生生的山水畫；中午陽光灑落，霧氣散去，湖光山色宛如亮麗的油畫；傍晚夕陽透過薄霧，整片湖面像覆上一層緩緩漂浮的金沙。這些美景遠超出我們預期，只能說是天時、地利、人和的奇蹟組合。」

他也分享拍攝時的趣事：「在拍攝時霧非常大，幾乎看不到周圍，劇組跟演員在小小的船上拍攝，更要保持重心，一不小心都會跌到湖裡。女主角黑美人更是要在寒冷的冬天下水游泳，真的是太敬業的表演者了！」

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