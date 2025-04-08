記者劉宜庭／綜合報導

日本創作歌手高橋優原訂於4月6日在廣島舉行演唱會，主辦單位於當天突發公告，表示因藝人身體狀況不佳，已決定取消演出。

▲高橋優原定於6日舉行演唱會，當天臨時宣布取消。（圖／翻攝自高橋優IG）

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據公告指出，高橋優5日演出結束後，出現喉嚨不適症狀，雖經緊急治療，但恢復情況未如預期，最終決定取消原定於6日的廣島演唱會。對於臨時公布取消訊息，主辦單位向粉絲致歉：「對於期待今日演出的觀眾們，因未能如期舉行活動，造成極大困擾與失望，我們深感抱歉。」

至於是否會安排補場演出、以及票券退費等細節，將由官方日後透過官網公告。同時提醒，原持有票券仍須妥善保管，以供日後換票或退票使用。此外，本場演出之週邊商品販售也一併中止。高橋優與工作團隊強調：「在演出前夕才發出通知，造成各位粉絲的不便與擔憂，我們再次深深致歉，敬請見諒。」

對此，高橋優本人也發出道歉聲明，「我不得不決定取消演出，原因是我的聲音沙啞了。醫師診斷為聲帶發炎，並伴隨聲帶內出血。這完全是我個人身體管理不當所致。對於今天原本期待演出的各位，真的非常抱歉。」至於巡演是否能進行補場，他仍在與工作人員確認中，包括門票退費等相關對應事項，也會在確定後儘快告知，「今後我會努力養病、徹底管理身體，並希望一定能再次在廣島縣吳市舉辦演唱會。再次對今天期待演出的各位表達由衷的歉意。真的對不起。」