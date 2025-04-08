宥勝2度發聲復出決心：在這條路持續前行！　懺悔性騷「慈惠真的偉大」

記者田暐瑋／綜合報導

宥勝2023年遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，須支付公庫200萬元，但他7日突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，底下有不少人給予支持，甚至直言：「你是有內涵的人。」他稍早也現身回應，強調自己一直的使命就是「分享」，更再次重申復出決心：「我不會期待大眾接受自己，但會在這條路上持續前行。」

▲宥勝重啟YT回歸拍片。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）



有粉絲在宥勝宣布復出的影片下以「知錯能改善莫大焉」勉勵支持，希望他能遠離演藝圈的五光十色，「要切記遠離那些損友，我記得你剛出道時一直到你成名，我個人認為你是有內涵的人，也一直支持你。」對此，他也回應表達感謝，「公眾人物是條不能回頭的路，我不會期待大眾接受自己，但會在這條路上持續前行，用更多正面的行動貢獻這個世界。」

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▲宥勝宣告復出決心。（圖／翻攝自宥勝臉書）



此外，宥勝提到自己15年前就寫下的人生使命：「我會的不多，『持續旅行，激發夢想，積極分享』，是我生命唯一的使命，分享世界，分享生命，分享自己。」面對粉絲的支持，他回應：「謝謝你，我不會再犯一樣的錯，也會用時間證明。」對於有人心疼老婆慈惠，他也表示：「慈惠真的很偉大。」