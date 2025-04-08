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鐵肺王子爆「再婚圈外女友」！楊培安分居前妻多年…前年底剛離婚

【獨家】楊培安與前妻分居多年離婚　低調再婚圈外女友！僅親友知悉

▲楊培安前年在《我期待 張雨生演唱會 致敬25》獻唱。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

今年53歲的楊培安，近年大多在中國大陸發展，最近傳出上月底他低調和圈外人再婚，據悉，他和前妻已經分居多年，直到前年底才離婚。

2015年，楊培安曾在接受媒體訪問時，自爆患有憂鬱症長達7年，當時在金曲獎前夕因相繼簽下爺爺、父親急救同意書，心情大受打擊，還曾自吞安眠藥企圖自殺未成。當時曾被媒體報導，楊培安因情緒不穩，夫妻間時有爭執，一度傳出婚變，楊培安還獨自另覓新居。

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楊培安從2000年就與前妻相戀，2011年結婚，楊培安曾說，前妻原是不婚族，不要婚禮、沒拍婚紗，他對此深感虧欠，所以有空都陪她宅在家。但時隔多年，據楊培安友人透露，其實兩人已經分居多年，前妻只要在要生活費時才會用email聯繫，應該是前年底才正式離婚。

上月底楊培安和圈外女友低調再婚，只有身邊親近的親友知悉。許久未在台灣露面的楊培安，上次登台是前年的《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，和小男孩樂團一起合唱〈最愛的人傷我最深〉，但身型卻明顯發福不少。對於二婚喜訊，楊培安經紀人證實的確在上月底結婚，但並未宴請圈內人。

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