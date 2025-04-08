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浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

【獨家】【回娘家路迢迢】談妥新節目喊停　浩角翔起回TVBS卡關

▲浩角翔起重回老東家TVBS開新節目，不料遇上電視台人事瘦身，使得進度卡關。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書）

圖文／鏡週刊

浩角翔起7年前與《食尚玩家》班底顏永烈等人自TVBS出走，去年底T台向他們伸出橄欖枝，準備找他們回鍋，雙方開會後預定今年3月進棚錄製新節目，卻沒想到近日傳出電視台將進行「人事瘦身」，浩角翔起重回老東家的進度，也因此卡關。

浩角翔起與顏永烈在TVBS主持《食尚玩家》長達11年，2018年因節目時段調整，導致主持群內心不快而集體請辭。

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救收視　電視台找上門

去年電視台為了拯救節目的收視率，主動找上浩子、阿翔、顏永烈等人談合作，雙方打開心結很快達成再合作的共識，原本滿心期待3月要進棚錄影，但農曆年後開工，迎來的卻是電視台提出「合作計畫暫緩」的要求。

【獨家】【回娘家路迢迢】談妥新節目喊停　浩角翔起回TVBS卡關

▲浩子（右1）、阿翔（左2）7年前與《食尚玩家》班底顏永烈（左1）等人出走TVBS。（《鬧著玩》提供）

浩角翔起與顏永烈、莎莎等人請辭《食尚玩家》後，除了阿翔曾在去年3月為師父胡瓜節目《拜託ATM》站台外，其他人已有7年沒有踏入TVBS大樓，如今一群人重返老東家開節目，經過多次開會討論後，決定製作全新的棚內節目，就是為了與《食尚玩家》《鬧著玩》等美食旅遊節目有所區隔。

新節目原本預計3月底進棚錄製，為此電視台也向浩角翔起、莎莎等人的經紀公司要求「預留錄影時間」。但知情人士向本刊表示：「雙方自去年接洽後，經紀公司便預留了今年3、4月的時間，只是農曆年後，卻接到『錄影時間要再緩緩』，至於延到何時，經紀公司也不知道。」

【獨家】【回娘家路迢迢】談妥新節目喊停　浩角翔起回TVBS卡關

▲浩角翔起等人是《食尚玩家》元老級主持班底。（TVBS提供）

等通知　最快6月錄影

而《食尚玩家》元老級主持班底重回TVBS開棚內新節目，據悉，是受到電視台的人事瘦身計畫而暫緩，知情人士也說：「由於浩角翔起、莎莎等人手上都有一至兩個節目的主持工作，目前只能等電視台通知，最快進棚錄影時間應該就是6月以後了。」

【獨家】【回娘家路迢迢】談妥新節目喊停　浩角翔起回TVBS卡關

▲阿翔經常上節目分享美食外景節目趣事。（翻攝自《一袋女王》YouTube）

外傳TVBS為了救收視，去年初重金找來胡瓜在台內開節目《拜託ATM》，但節目僅播10個月，便因收視不佳而收攤。而老字號節目《食尚玩家》，自第一代主持人浩角翔起、莎莎等人出走後，歷經多次改版，收視始終不見成效，才決定喚回昔日班底回來開節目。

【獨家】【回娘家路迢迢】談妥新節目喊停　浩角翔起回TVBS卡關

▲《食尚玩家》歷經多次改版，收視始終不見成效。右起為林莎、卞慶華。（翻攝自《食尚玩家》臉書）

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