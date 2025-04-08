吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

▲吳姍儒是吳宗憲愛女，雖扛著星二代的包袱，卻相當積極的爭取主持工作。（翻攝自吳姍儒IG）

圖文／鏡週刊

曾國城因黃子佼事件失言，丟掉節目《一字千金》主持棒，傳出被點名接班的人選中，以吳姍儒意願最熱烈、行動最積極。與此同時，業界又流出吳姍儒的勤儉事蹟，她曾擔任氣泡水機代言人，卻轉賣公關品被廠商抓包，差點丟掉代言。

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▲才剛接下《小姐不熙娣》代班主持棒，吳姍儒（左）立刻收到不少炮火。右為派翠克。（圖／鏡週刊提供）

吳姍儒近來「救火」《小姐不熙娣》，在小S處理大S後事的非常時期，接下主持位置，自然得承擔被比較的炮火，尤其還被網友掀出她對來賓不友善，加上收視成績不理想，總之，這個主持人位置坐得挺不牢固。據幕後人士透露，在《一字千金》主持大位空缺之時，也傳出吳姍儒檯面下動作頻頻，就是要拿下主持棒。

深怕翻車 女主持優先

雖然目前名單開出來有6人，包括邰智源、謝震武、謝哲青、及女主持人曾寶儀、吳姍儒和大霈等，但本刊獲悉，由於考量男性主持人容易翻車，因此目前只先考慮女性。而吳姍儒被顧慮的點，就是感覺「中文不好」，無法判斷能否勝任這個需要中文造詣的節目，但她是最為積極爭取的一位。

▲曾國城（左）主持《一字千金》對北一女學生身材羞辱，又因黃子佼事件失言，遭公視撤換。（圖／鏡週刊提供）

畢竟自從《小明星大跟班》停播後，吳姍儒手上已經沒有固定主持的節目，此時若拿下公視招牌節目大位，才能夠保持在演藝圈的影響力。

▲吳姍儒（右）和公視有密切合作，也和浩子（左）主持過台語台的節目。（圖／鏡週刊提供）

只是吳姍儒雖然無緋聞，私下作風卻常惹議，除了被網友批評她對來賓不友善、高傲外，吳姍儒還曾發生轉賣公關品被抓包的糗事。整起事件的來龍去脈，據悉吳姍儒擔任氣泡水機代言人，獲得廠商贈送的最新款氣泡水機，但沒過多久，廠商卻在蝦皮平台上看到有人轉售，由於這台是最新款的型號，全台灣當時只有吳姍儒有，事情因而曝光。

賣公關品 差點丟代言

▲吳姍儒曾代言氣泡水機，卻因轉賣公關品被抓包，差點丟了工作。（翻攝自吳姍儒臉書）

業界人士透露，一般藝人若是收到公關品，通常都轉送工作人員，不過吳姍儒卻是以便宜價錢轉賣，令旁人不得不敬佩她雖身為星二代，卻相當勤儉且有生意頭腦。據悉轉賣公關品被抓包後，廠商原本隔年就要替換代言人，連人選都找好了，但在吳姍儒運作疏通下，又保住第2年的續約，可見她對於想要的東西，會展現志在必得的決心。

傳出被點名接棒《一字千金》後，吳姍儒相當謙虛地感謝過去和公視的合作，還說自己有兩個小孩，真的分身乏術。但身為一名職業婦女，吳姍儒恐怕是閒不下來了。



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