Joeman台股虧到崩潰「真的吃土」超瘋！　加糖驚呼：像OREO好吃

記者劉宛欣／綜合報導

受美國總統川普的對等關稅政策影響，台股7日開盤即大跌超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，重挫情況引發投資人哀號遍野。網紅Joeman 7日在社群更新影片，一樣是股災受災戶的他，竟真的在公園「吃土」，讓網紅酷炫直呼「已經跌瘋了」。

▲Joeman。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

Joeman 7日在Instagram、Threads等平台更新了短片，影片中可以看到員工也在這次災難中損失慘重，急著四處尋找老闆Joeman的蹤影，鏡頭下一秒接到Joeman坐在公園草地上，接起電話冷靜地說道「我在一個四周都是綠綠的地方，我發現了一個大秘密，土如果配上一點砂糖，吃起來就像OREO欸，太賺了」，說著說著還真的將砂糖加進地上的土裡，拿起來往嘴裡放。

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▲Joeman。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

影片字幕還標上「真的吃」，Joeman因股災失血慘重而「吃土」的影片引起網友熱烈迴響，「反骨男孩」酷炫也在底下留言「已經跌瘋了」，其他人也紛紛寫下「慘了，man哥那個精神狀況看起來不像演的」、「還有錢買砂糖啊」、「國外的土還是比較香」、「求拍公園對決」、「人家是演得不像，你不像演得」，眾人都驚訝於他真的把土吃進嘴裡。