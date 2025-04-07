金秀賢形象重創！13年前《來自星星的你》淪笑柄　惡搞片破500萬觀看

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢近期遭已故金賽綸家屬指控，於女方未成年時期起就與之交往，他為此於3月底親自開記者會否認一切指控，並宣告對爆料的《橫豎研究所》、金賽綸家屬們提告。然而，他因為這波爭議損失慘重，除了丟了手上的幾乎所有代言以外，迪士尼斥鉅資拍攝的《山寨人生》也無限期延播，形象跌落谷底，就年12年前的代表作《來自星星的你》也成了笑柄，韓媒對此波打擊進行了分析。

▲金秀賢與全智賢合作的《來自星星的你》紅遍全亞洲。（圖／翻攝自海報）

金秀賢在31日召開的記者會，並未提供令人信服的解釋，而是僅僅陳述自己的情況並流淚，韓媒《xportsnews》報導直言「這引發了大眾的反感」，內容詳細解析，指出金秀賢方面公開的反駁資料，也不足以扭轉輿論，關於7億韓元存證信函的錄音檔，是公司早就公開的內容，而對於聊天記錄的分析，也被認為可信度不足。

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▲金秀賢日前召開記者會澄清。（圖／達志影像）

對於與明明與金賽綸交往過，卻在2024年金賽綸上傳照片時否認，時隔一年卻又稱在成年後交往一年，金秀賢表示「即使回到過去也會做出相同的選擇」。此外，他還談及身為「明星金秀賢」與「普通人金秀賢」的內心糾結，不論爆料本身的真偽，都使他的形象受到打擊，就連他穿著黑色西裝，髮型、妝容完美無缺的模樣，也成了輿論焦點。

一年前的2024年4月，金秀賢才憑藉《淚之女王》再度登上事業巔峰，然而，僅僅一年的時間過去，他卻因深陷爭議之中。隨著官司開打，到結果出爐前，預計將消耗更長時間。澄清記者會卻成為他的致命傷，批評蜂擁而至。同時，關於代表作《來自星星的你》的各種新綽號不斷出現，成為了笑柄，相關的惡搞短片正在網路、社群上瘋傳。

▲金秀賢去年才靠《淚之女王》登上新巔峰。（圖／翻攝自劇照）

尤其是《來自星星的你》中，千頌伊（全智賢飾演）向洪社長（洪真京飾演）尋求建議，講述「明星應在記者會上如何表現」的片段被重新剪輯，並與金秀賢記者會的場景做出了對比，還有網友拿出他在《淚之女王》中的哭戲與記者會落淚的模樣做比較，相關片段在各大社群、YouTube上迅速擴散，最多觀看的影片，點閱已超過500萬次。

▲金秀賢的各種惡搞影片在社群上掀起熱潮。（圖／翻攝自韓網）