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獨／李唯楓見1訊號「秒脫手股票」保住百萬！　昔股票→壁紙血淚史曝光

▲▼歌手李唯楓早在2週前就出清手上的股票。（圖／記者湯興漢攝）

▲歌手李唯楓早在2週前就出清手上的股票。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

美國總統川普4月初宣佈對等關稅措施，台灣面臨32％重稅衝擊，不只全球經濟股市大受打擊，台股也難逃一劫，昨（7日）一開盤便大跳水崩跌，近千檔上市公司開盤跌停，讓不少投資人叫苦連天，在股市小有著墨的歌手李唯楓，接受《ETtoday星光雲》專訪時透露，他提早料中股市恐面臨危機，早在2週前就先跑為快，把90幾萬的持股獲利了結出清，「一看到川普發言，我就全部出光，我知道川普一定會幹這樣的事！」

▲▼李唯楓初入股市時曾慘賠。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼李唯楓初入股市時曾慘賠。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼歌手李唯楓專訪。（圖／記者湯興漢攝）

不過李唯楓也不是每次都那麼幸運，他在23歲時聽了朋友的建議，而砸下30幾萬買進人生第一張股票，當時該支股票已到了他設定的目標價，但他聽朋友說還會再更高，便放著不賣，沒想到最後慘賠，帳面只剩不到3萬元成為「壁紙」，只能認賠殺出，這段血淋淋的教訓，也讓他至今回憶起來，還是忍不住自嘲直呼：「怎麼會有這麼貪心的人呢？」

也因為初入股市就被狠狠上了一課，李唯楓透露自己往後謹守的股票投資心法，就是3個字「不要貪」，他表示：「停損跟獲利點到了就要跑，設定賺5%就是要走，一定做好功課，千萬不要貪心，也不要放著（股票不賣），轉換標的物，不然就有可能變成壁紙。」

▲李唯楓曾投資副業失利，負債6百多萬。（圖／記者湯興漢攝）

▲李唯楓曾投資副業失利，負債6百多萬。（圖／記者湯興漢攝）

李唯楓過去曾投資麻辣燙和手搖飲，沒想到卻碰上疫情，負債高達6百多萬，當時僅能靠賣辣椒醬，每個月2、3萬塊的微薄收入過活，不是到朋友家蹭飯吃，就是吃白吐司果腹，因此他也建議投資客做自己擅長且能掌握的事情就好，「我們都是散戶，資金就算1、2億，其實也都是散戶，所以我覺得還是要做自己可以控制的事情。」雖然他現在已還清近4百多萬，但透露自己還是持續跟銀行貸款，「要靠自己的薪水有金流太難了。」
 

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