于子育合體喜劇新星「組新錦繡二重唱」　MV完美詮釋情勒媽媽！

記者黃庠棻／台北報導

近期即將陸續曝光參與多部主演劇集《親密之海》、《我們與惡的距離》第二季的實力派演員于子育，除了正在巡迴演出與王偉忠、郭子乾合作的舞台劇《謝謝大家收看》之外，還攜手跨世代音樂喜劇演員怡岑，共同合作情境歌曲〈母女〉。

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／薩泰爾娛樂提供）

與怡岑這次合作，不僅共同演唱展現兩人截然不同的音樂特色，于子育也參與「洋蔥系MV」的情境拍攝，首度挑戰在音樂與MV作品上發揮擅長的喜劇風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／鵲兒喜娛樂經紀提供）

于子育對於新一代的喜劇類型很感興趣，這次與擅長音樂喜劇的怡岑合作既興奮又充滿期待。她表示「自己在生活中喜歡用幽默有趣的表達方式讓身邊的人開心，也注意到怡岑是擅長用音樂情境來表達喜劇的有趣女孩，會創作又會自彈自唱非常值得鼓勵，跟不同世代的人一起合作相當新鮮！」

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／薩泰爾娛樂提供）

自演出電影《孤味》也演唱主題曲5年後，再次站上麥克風前，令于子育倍感興奮「久違站在麥克風前，所有記憶都回來了！」她分享錄製心情時難掩激動，直言即便在「錦繡二重唱」時期有很長的歌手經驗，但這次進入錄音室時仍有緊張感，與怡岑初次見面便一拍即合的展現絕佳默契，在錄音室互相擁抱打氣，有種當時組合團時的即視感，于子育笑說是限時版組合演唱團體。

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／薩泰爾娛樂提供）

以溫暖親切形象深植人心的「國民媽媽」于子育，在MV中飾演一位來自南部、愛女心切的媽媽，充滿強烈控制欲與情感勒索，試圖透過社群媒體與女兒建立更親密的聯繫，變身「搞笑媽媽」。

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／薩泰爾娛樂提供）

于子育表示「演得很過癮！MV裡我的裝扮有點三八和懷舊感，像極了我媽媽以前的樣貌，如果是我結婚，我媽媽應該也會是這樣的出場吧！」更笑言現實生活中與媽媽的互動，也同樣充滿這樣的幽默。透過風趣方式呈現兩代間的代溝與共鳴，希望讓觀眾會心一笑同時，也感受到親情的羈絆與溫度。

▲于子育、怡岑合作新歌〈母女〉。（圖／薩泰爾娛樂提供）