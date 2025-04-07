黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」　親給建議：不要急著抄底！

記者黃庠棻／台北報導

全球股市受川普關稅政策影響，台股7日開盤即重挫2000點，不少藝人受到此次股災波及。男星黃鐙輝過去投資有成，今（7）日忍不住在社群網站上哀嚎「我只能說一天就『失去』七位數」，還貼出一張淒慘劇照直呼「現在我只能住『陋室』了」。

▲黃鐙輝受到股災重創。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

黃鐙輝在這次股災損失7位數，他接受《ETtoday星光雲》訪問時表示「今天開盤就便宜10%，我直接蒸發7位數，但大跌後就會有大彈」，分享自己的投資方式「以長線投資角度，如果定期定額的人，持續『慢慢』買0050就好」。

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▲黃鐙輝受到股災重創。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，黃鐙輝也給短線的投資戶建議「不要急著抄底」，說道「跌停鎖著，要等到反轉訊號，至少台積電要先打開跌停再說，千萬不要凹， 『有融資跟開槓桿的先收手』，保險一點就等國安基金進場，再跟著買」。

▲黃鐙輝發文透露自己股災慘失7位數。（圖／翻攝自Facebook／黃鐙輝）

最後，黃鐙輝說道「股市的錢，會從沒耐心的人手上，流去有耐心的人口袋」，儘管他以正面心態看待此次慘賠，但仍在社群網站上表達無奈「本日單字： loss （失去）」。