國光女神「被誤會未成年產女」　親揭真相嘆：南部27歲生也算晚了

記者王靖淳／綜合報導

有國光女神封號的女星LaLa（蘇心甯）育有一個17歲的女兒「萌妹」，平時會透過社群記錄母女日常的她，最近發文透露，身邊當有人得知她的女兒即將升大學，都會露出不可置信的態度，甚至以為她未成年產女，讓她相當哭笑不得。

▲Lala會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



Lala坦言，最近這段時間對她來說將特別艱辛，因為女兒的大學入學考試即將到來，這讓她感到有些壓力，不過她也透露，當有人聽到她這麼一說的時候都會被嚇到，甚至還會反問她：「妳未成年生子嗎？」為此，Lala以幽默的口吻回應，表示自己並非如此，同時也透露，在她那個年代，住在南部地區的女性在27歲生小孩都已經算是稍晚。

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▲Lala分享最近常嚇到人的一句話。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625 ）

Lala也提到，現在的社會觀念與過去相比已有很大的變化，對於生育的看法也更加多元，她以半開玩笑的口吻說道，如今，選擇不生小孩在某些情況下甚至被視為一種福氣，「現在這個年代，不要生小孩都是一種福報啊，哈哈哈。」貼文曝光後不久，立即吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示「漂亮」、「保養太好了」、「成熟美少女心萌發，青春洋溢。」