歌手為尹錫悅「怒罵李棟旭」：同名真丟臉！　過激發言惹議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅彈劾案通過，成為繼朴槿惠後第二位被罷免的總統。當地不少名人不諱言自身政治立場，其中加籍韓裔歌手JK金東旭（김동욱）便毫無掩飾地，發表支持尹錫悅的立場，在尹錫悅確定遭罷免當天，他就悲憤發文「韓國可能會比全世界預測得更早崩潰」，日前他再度發文，批評演員李棟旭（이동욱）「第一次因為同名感到丟臉」。

▲尹錫悅遭到罷免，南韓在6月初將選出新總統。（圖／達志影像）

JK金東旭因公開批評演員李棟旭並使用侮辱性言論而引發爭議。他於4日針對網友在社群上發布的一篇文做出回應，該文截圖了李棟旭粉絲互動平台「Bubble」上的訊息，該訊息中隱晦寫著「唉唷，現在才像是春天啊，冬天真的太長了。」時間點剛好是尹錫悅確定遭罷免後不久，JK金東旭對此批評：「他懂什麼？雖然這名字很常見，但這是我第一次因為同樣的名字而感到丟臉。」

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▲金東旭（右）公開批評李棟旭（左）。（圖／翻攝自JK金東旭、李棟旭Instagram）

過去，JK金東旭曾在社群上多次發表與政治相關的言論，但此次他直接點名李棟旭，引發了激烈的討論。李棟旭在4日於尹錫悅被罷免後發表慶祝訊息後，隨即遭到右派支持者的攻擊。而JK金東旭當天則是寫道：「每次看到預測2060年韓國將崩潰的影片時，我總是半信半疑，但沒想到會這麼快？不過，我曾經抱著希望，認為在那之前一切會有所改變。但現在，我的想法改變了。我認為韓國可能會比全世界預測的更早崩潰。」