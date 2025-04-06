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Mia當媽三個月曝兒子不愛喝奶　「憂營養不良」醫1句話化解她焦慮

記者王靖淳／綜合報導

Mia和本土天團玖壹壹成員健志去年8月宣布結婚和懷孕雙喜訊，今年1月18日平安生下兒子「優福」，平時會在社群記錄升格新手媽日常的她，最近在IG開放網友留言問答，當被問到育兒困難及療育的過程時，她也大方分享自身經驗。

▲▼Mia在IG開問答。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

作為新手媽媽，Mia坦言面對孩子的許多「第一次」，如第一次吐奶、發燒、打針等，心中免不了會緊張。她透露，前陣子特別擔心吐奶和對奶粉不感興趣的情況，怕兒子的小小身體可能無法獲得必要的營養，不過後來在帶去給醫生檢查後確認生長曲線正常，醫生更勸她不必過度擔心、放輕鬆就好，「這陣子也有陪伴他換到適合他的奶，現在三餐喝光光，所以焦慮也消失了。」

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▲▼Mia在IG開問答。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia分享育兒遇到的困難。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

談到育兒過程中遇到最療癒的事情，Mia分享她看著兒子逐日成長的喜悅。她表示，見證兒子達到每個成長的里程碑，像是首次抬頭、發聲和微笑，都是她認為最療癒的瞬間，「看著他一天一天的長大，陪伴他學會，第一次抬頭、第一次發聲、第一次笑。」內容曝光後，立即掀起熱議。

▲▼Mia在IG開問答。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia分享育兒的療癒瞬間。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

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關鍵字

Mia, 玖壹壹, 結婚, 懷孕, 健志

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