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婁峻碩「男上女下」激烈床戰校花沒報備！　老婆焦凡凡第一反應曝光

記者翁子涵／台北報導

婁峻碩推出新單曲《鑰匙還你》找來音樂拍檔派偉俊跨刀製作，他把MV變成《夏日的檸檬草》番外篇，找來劇中「校花鼓手」鄭芯恩驚喜合體「再續前緣」，延續「柚子」與「星卉學姐」重逢的感情支線為粉絲增添想像空間的同時，扮演情侶的兩人竟在MV中大玩「男上女下」十指緊扣親密微床戲粉紅泡泡滿溢，沒想到愛妻焦凡凡卻點評：「床戲太保守不夠激烈！」

▲▼婁峻碩〈鑰匙還你〉。（圖／伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

婁峻碩推出分手情歌，引發大批歌迷共鳴。（圖／伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

婁峻碩到開拍現場才知道有「床戲」，加上礙於現實生活「人夫」身分，讓他坦言一開始在拍床戲時有點綁手綁腳，他苦笑說：「原本在MV開拍前的前期討論都有參與，也跟導演合作很多次，所以沒有特別看腳本，沒想到才發現有激情橋段，而且一到現場得馬上上陣，第一次拍感情戲這麼緊張！」被問到焦凡凡看完後的反應，婁峻碩笑說：「她竟然說我的床戲太保守了，跟學姊的互動應該更火熱激烈一點！而且還發現我演的綁手綁腳的，還說我應該要更投入一點！」

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談及創作靈感，婁峻碩坦承當初是以學生時期曾談過的一段分手戀情為靈感而寫，「那段感情談到最後發現對方很冷淡卻隻字不提分手，直到我當壞人主動提出才結束，這樣感情的狀況，我想是很多人在談感情時會遇到的事情，想藉由這首歌與大家分享決定放手的心境。」至於如何在新婚後感情甜蜜的狀態下詮釋分手情歌？婁峻碩透露：「這兩年投入演戲對自己幫助很大，可以在不同角色情境中去挖掘過去的感情及心情去輔助寫歌及唱歌，並透過回憶情感去用同理的狀態去理解角色進而進入歌中情感狀態。」

▲▼婁峻碩〈鑰匙還你〉。（圖／伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

▲已婚人夫婁峻碩在MV中和鄭芯恩大拍床戲。（圖／伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

▲▼婁峻碩〈鑰匙還你〉。（圖／伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

MV中婁峻碩配合歌曲及歌詞意境還當起「一日鎖匠」，在導演的安排下進駐鑰匙行當起學徒學打鎖，以打造鑰匙象徵打開解開牢籠心鎖勇敢放下說出分手；只見婁峻碩一到現場現學現賣，專注神情讓人以為他真的想要開鑰匙行，他則透露自己其實對於這種能夠打鑰匙的傳統技藝小店很有興趣，「因為現在大家比較常用電子鎖及電動門，這樣的技藝已經漸漸地快被取代跟消失，也因此當初在開拍前就有跟導演建議能把這樣的場景加入並延伸劇情，希望藉由畫面呈現喚起大家對於鑰匙行的記憶。」

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