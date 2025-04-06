朴善珠留台超入境隨俗！現蹤大甲媽祖遶境　「被台灣1習俗」感動

記者張筱涵／綜合報導

一年一度的宗教盛事「大甲媽祖遶境」於4日盛大展開，吸引來自海內外信眾共襄盛舉，其中韓國啦啦隊員朴善珠也首次觀賞遶境行程，並在社群平台發文分享感動體驗，直呼這是「台灣非常盛大的活動！」

▲朴善珠參加大甲繞境。（圖／翻攝自Threads／jubi_jjubi_）



朴善珠在貼文中介紹，大甲媽祖遶境是一項從台中大甲出發、步行至嘉義新港奉天宮的朝聖之旅，主要向媽祖祈求平安。她寫道：「聽說會有非常非常多人一起參加這個活動！很感謝今年有機會得到這頂帽子！希望台灣神明的保佑也能降臨到我身上。」

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與粉絲互動時，一名網友問她先前來台時所獲的平安符近況，朴善珠坦言：「我把那個平安符弄丟了，原本還很難過，但朋友安慰我說，台灣人相信『平安符如果不見了，是把壞事一起帶走了！』聽到這句話之後，我心情就好多了。」

▲朴善珠受到台灣傳統信仰慰藉。（圖／翻攝自Threads／jubi_jjubi_）



▲朴善珠感謝台灣網友支持。（圖／翻攝自Threads／jubi_jjubi_）



另一位網友則留言稱讚她充滿台味，並送上台語祝福「天公疼憨兒」，朴善珠則回應：「沒錯，這句話真的好暖心，我超喜歡這句話。」她也不忘向所有台灣粉絲表達感謝：「是我感謝大家的愛與支持呀。」

朴善珠的真誠參與與對台灣文化的喜愛，感動不少網友，留言區一片溫馨，讓這場宗教盛事更添異國交流的感動氣息。