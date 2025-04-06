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連炳發鬍子也要連戲　拍攝《化外之醫》每天量長度

記者蕭采薇／台北報導

在台劇《化外之醫》飾演越南整形外科醫生的連炳發，日前受訪時談到，劇組對每個細節掌握非常精確，他為角色蓄鬍都有設定標準，「每一天都必須到片場檢查，鬍子的長度必須保持在那個標準範圍內。」因此每天醒來時，連炳發隨時要留意鬍子有沒有連戲，成了他另一個挑戰。

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

▲《化外之醫》劇組對細節要求精確，連炳發的鬍子長度都有設定標準。（圖／八大提供）

回顧當時讀著《化外之醫》的劇本心情，連炳發很喜歡編劇對於這個故事的處理方式，他表示這是一個具有高度時事性的主題，「因為移民、外來移工以及勞動輸出的問題，無論是在今年、明年，還是未來的某一年，都是永遠不會過時的議題，這些問題始終存在。」其次，他覺得這部作品的背景設定在醫療領域，這是大家生活中不可或缺的一部分，劇本要探討的問題包括犯罪等，具有時效性且令人驚悚的議題。

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連炳發在《化外之醫》詮釋的角色是越南整形外科醫師范文寧，為了照顧燒傷的母親，被迫隱身醫院太平間當清潔工，並在假日偷偷替移工看診。他很欣賞「范文寧」的人物塑造，「他是一位知識分子的醫師，卻陷入了為了生存，而不得不做出一切選擇的困境。」他說，當大家在談論非法移工時，通常會帶有負面的看法，然而透過這個劇本，特別是透過范文寧這個角色，可以幫助觀眾以更正面的角度來看待越南移工出國工作問題。

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人，右為張鈞甯。（圖／八大提供）

談到與劇中對戲最多的女主角張鈞甯、楊一展等人，讓越南影帝連炳發感觸很深，以前沒有和台灣演員合作的經驗，「現在坐在這裡，我可以確定地說，我對台灣人留下了非常好的印象。」在拍攝期間，感覺自己受到了非常友善的對待，大家都彼此尊重。

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

▲連炳發（右）與飾演仲介老闆的楊一展（左）對戲感到輕鬆。（圖／八大提供）

參與這部戲演出前，他還特別去找了張鈞甯、楊一展的資料做功課，知道他們是非常有經驗的演員，「我覺得自己是個新人，不確定與這些有經驗的人合作會不會給他們帶來困擾，或者他們是否會很挑剔，心裡充滿了疑問。」

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

連炳發提到，和飾演仲介老闆楊一展的對戲過程，「我們兩個人沒有完成好某一場戲，楊一展會說『再來一次』，或者練習到我們覺得順利為止。對方的這種態度，讓我感到更加放鬆。」因此從第一次和演員們見面開始，連炳發就不再感到壓力，與他們的合作變得非常輕鬆。

▲《化外之醫》越南影帝連炳發謙虛自認，在台灣演員面前是新人。（圖／八大提供）

▲《化外之醫》夏騰宏為戲學習印尼話、越南話，現場即時翻譯溝通，讓連炳發驚豔不已。（圖／八大提供）

此外還有一個令連炳發印象深刻的有趣合作過程，劇中飾演外事警察的夏騰宏，外語能力令他非常驚艷，原本都有翻譯跟在身邊，有一場他和夏騰宏對戲時，當下導演指示，夏騰宏可以用簡單的翻譯告訴他，「當時我心裡想，哇，和你合作真是太方便了！」連炳發開玩笑表示，翻譯同事當下立刻「失業」。《化外之醫》6日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

 

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