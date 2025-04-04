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胡宇威擔心瓦斯氣爆　蔡凡熙認「沒天分」雨中爭吵

記者葉文正／台北報導

三立、華視再度攜手，與馬來西亞無線電視台八度空間合作，推出第二季全新節目《我們這一攤2》。大夥兒前往中壢夜市，挑戰販售鐵板牛排與雞排，回想起第一季擺攤時販售牛排的經驗，當時團隊曾遇到許多困難，不是火候掌控不當，就是出餐速度緩慢，甚至有客人等待太久而失望離開。

▲蔡昌憲(右起)蔡凡熙與禾浩辰忙生意。（圖／三立提供）

▲蔡昌憲(右起)蔡凡熙與禾浩辰忙生意。（圖／三立提供）

這次重回牛排戰場，胡宇威特別喊話：「我們一定要雪恥！」這次的擺攤明顯比上一季順利許多，除了有了過去的經驗，大夥之間的默契也更加提升，讓整個出餐流程更有效率。苗可麗更是展現強大應變能力，一次接下十人份訂單，雖然壓力倍增，但她卻游刃有餘，成功完成挑戰。

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▲蔡昌憲(右起)蔡凡熙與禾浩辰忙生意。（圖／三立提供）

▲大家都不想再讓客人失望。（圖／三立提供）

現場觀眾看著藝人們熟練地處理訂單、煎烤牛排，不禁大讚：「如果哪天不在演藝圈混了，真的可以考慮來夜市擺攤！」不過，擺攤的過程仍然充滿笑料，負責煎牛排的禾浩辰在民眾點餐後一度愣住，毫無反應，被胡宇威忍不住吐槽：「你很會放空耶！」讓全場大笑。

▲蔡昌憲(右起)蔡凡熙與禾浩辰忙生意。（圖／三立提供）

▲兩人努力不懈。（圖／三立提供）

就在一切順利進行時，意外小插曲讓大家虛驚一場，原來現場突然傳來「嗶嗶嗶……」的聲音，讓所有人瞬間緊張起來。蔡凡熙反應最快，立刻大喊：「什麼聲音？！」現場氣氛一度凝重，大家都擔心是瓦斯警報，擔心發生危險。幸好最後發現只是麥克風故障，這場烏龍事件讓所有人鬆了一口氣，也成了這次擺攤的另類趣事。

而在經過這次的擺攤挑戰，五位攤主之間的默契明顯提升不少。苗可麗開心表示：「我們現在就像結婚十年的夫妻，不僅有默契，還有夫唱婦隨的感覺！」禾浩辰也認同：「這次擺攤真的很順利，整個團隊變得更像一家人，溝通也更加順暢。」而辛苦一天後，胡宇威忍不住喊：「好想回家！」沒想到，這句話並不是因為累了，而是趕著回家備料，為隔天的擺攤備料做準備，讓眾人又驚又笑。此外，長時間站立與重複勞動也讓大家開始體會到擺攤的辛苦，禾浩辰更直呼：「我真的需要護腰了！」蔡凡熙則展現超強抗壓性，始終保持冷靜與穩定表現，讓觀眾紛紛留言讚賞：「每次看你都不慌不忙，真的很沉穩！」

此外，蔡凡熙在節目中表現得十分 chill，他笑稱擺攤最怕遇到的狀況就是下雨。他們擺攤六次有兩次碰上大雨，最擔心食材淋濕變質，甚至還有一次是在大雨中包煎包，讓他頭疼不已。他自嘲自己可能沒有擺攤的天分，因為不太擅長料理，而擺攤最重要的就是食物要好吃。

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胡宇威, 苗可麗, 蔡昌憲

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