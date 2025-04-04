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田亞霍「辦告別式」現場曝光！　1畫面超荒唐…全場看傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

田亞霍清明連假推出「應景」情歌〈她沒有來參加我的告別式〉，不畏禁忌的他配合歌名竟在MV中「辦」了一場自己的「告別式」，不僅當死人、躺棺材、拍遺照等樣樣來，還安排了入土前親人送終「白髮送黑髮」，以及讓擔任劇中女友的鄉民女神鄔又曦追憶愛情等劇情，體驗全套葬禮。

▲▼田亞霍〈她沒有來參加我的告別式〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼田亞霍體驗全套告別式。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼田亞霍〈她沒有來參加我的告別式〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

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他坦言開拍前完全沒想過自己未來的葬禮會怎麼辦，「在有生之年參加了自己的『葬禮』，看到關心我的親友都到場，把葬禮辦得如此『體面』，我想身後也了無遺憾。」年紀輕輕就看淡生死的他在拍完後內心頗有感觸，更表示：「畢竟是人生經歷的一部分，所以沒有什麼特別的想法，但能在有生之年，能在世界留下些什麼被人記住，就覺得人生已經很滿足了。」

原本是「無神論」的田亞霍在面對「躺棺」、「拍遺照」等拍攝劇情時都完全不畏懼，百無禁忌的他原本在開拍前完全沒有準備拜拜、口袋放紅包等拍戲規矩，在老婆的提醒下才請導演安排，也順利平安拍完整場戲。憶起「躺棺」當往生者的過程中難忘的事，不怕觸霉頭的田亞霍竟自曝在躺著等開拍的期間因為太累而「睡著」，他笑說：「由於是凌晨起床就開始梳妝，加上又拍攝一整天，結果我在躺在棺材等戲時可能真的太累就睡著，被工作人員發現後都笑成一團！」

▲▼田亞霍〈她沒有來參加我的告別式〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

亞霍竟躺在棺材玩手機。（圖／猫少娛樂工作室提供）

MV特別找來鄉民女神鄔又曦跨刀擔任劇中女友，由於田亞霍躺在裡面沒事做，再加上鏡頭拍不到他，索性滑手機來打發時間，只見女主角在棺材外飆哭戲，而螢幕外躺在棺材內當「往生者」的田亞霍卻猛滑手機，還因為不小心睡著手機打到臉，讓鏡頭外呈現一連串超荒謬畫面，讓女主角拍完後哭笑不得，全場工作人員都直呼太扯，開玩笑說：「亞霍真的躺棺材躺得太舒服了！」

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