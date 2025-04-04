木村拓哉鼎泰豐「吃自己包的小籠包」　限動曬照笑了…人氣橫掃

記者陳芊秀／綜合報導

日本天王木村拓哉3日為代言活動訪台，記者會後更抽空展開一連串觀光行程，先是現身中山區大啖牛肉麵，超過百位民眾為一睹巨星擠爆赤峰街，接著又前往鼎泰豐，限動更曬出自己包的小籠包！

▲木村拓哉出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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▲木村拓哉現身中山吃牛肉麵，超過百位民眾擠爆赤峰街。（圖／讀者提供）

木村拓哉與隨行團隊、保鑣一群人晚間造訪東門的鼎泰豐，吸引大批粉絲、民眾在門口等候，所到之處都引爆人潮，Threads許多逛街巧遇文，羨煞大批網友。他2015年曾受邀拍攝台灣觀光局宣傳廣告，而且是名導吳宇森執導，當時廣告片中大啖小籠包，此次來台再度品嘗小籠包，還挑戰自己包小籠包，限動曬照，佩文「自己包的小籠包」，還加上吐舌微笑表情符號，顯得相當開心。

▲木村拓哉造訪鼎泰豐，限動曬照「自己包的小籠包」。（圖／翻攝自IG）

▲木村拓哉9年前拍台灣觀光廣告，片中大啖小籠包。（圖／翻攝自YouTube）



而木村拓哉除了戲劇、電影，近年開設YouTube頻道，吸引一票年輕族群喜愛。他跟著團隊去平價服裝品牌選品分享穿搭，吃拉麵、逛生活用品店等，每次影片都創下破百萬的驚人觀看數，這次訪台傳出YouTube團隊也隨行，頻道屆時是否更新台灣之旅，格外令人期待。