Andy清明連假曬獨照：好好陪家人！　吐13字洩心境

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，甚至被前任媽媽提告。平時會在社群記錄生活的他，今（3）日適逢清明連假第一天，他發文曬出獨照分享生活近況，貼文及照片一出，立即湧入大批網友朝聖留言。

▲Andy分享近況。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

照片中，Andy身穿一件綠色半拉鍊毛衣，下身搭配白色休閒褲及運動鞋，站在一個湖邊的草地上，背景還可看到一排植物。Andy把手插在褲子口袋中，對鏡頭露出自信笑容，他不忘在照片中分享近況及關心粉絲，「連假返鄉注意安全，好好陪家人。」貼文曝光後，除了讓不少網友紛紛表示「沒問題」、「溫馨無價」之外，甚至還有人大讚他相當帥氣。

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▲Andy分享近照。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

事實上，Andy日前才在影片中透露決定離開住了10年的小套房，不過今（3）日卻被爆出其實早在去年就搬家，目前住在位於信義區的上億豪宅，甚至被目擊多次進出社區健身房，還有人看見他下樓拿外送，似乎和先前他所稱月領5萬5薪水的狀況不同。對此，Andy經紀人事後做出回應駁斥謠言，「該處為朋友的住所，並非Andy老師的居所，並且Andy老師確實在今年3月27日才與房東退租小套房。」