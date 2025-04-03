19歲愛犬夢中離世！錦雯悲曝「牠最後的貼心」：謝謝你來到我身邊

記者張筱涵／綜合報導

藝人錦雯今（3）日在社群平台發文，哀悼摯愛19歲臘腸犬「皮皮」在睡夢中安詳辭世，她以深情文字回憶與皮皮共度的歲月，透露這段陪伴長達近20年的情誼，已深深烙印在她的生活與演藝生涯中。

▲▼錦雯只要可以都會帶著皮皮一同出遊。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦雯）



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錦雯感性寫道：「謝謝你陪伴了我19年，拍戲可以帶著你，你最喜歡和我一起工作，因為可以看山看海。」她回憶，過去拍戲住在寒冷的宿舍時，皮皮就成為她被窩中的暖爐，甚至在拍攝哭戲時，皮皮曾從遠處奔來「救援」，導致當場NG跌倒，這段插曲也成為珍貴回憶。

近年來，錦雯為了陪伴年邁的皮皮，主動推掉許多外地的戲劇與節目邀約。她也透露，皮皮彷彿貼心地選擇在自己即將出發客串演出前離世，才能專心投入工作：「你總是很貼心又超級黏，去外地拍戲幾天沒回家，你就會亂大小便抗議！」錦雯笑稱這種「情緒勒索」是皮皮強大的心靈素質展現，但她甘之如飴：「你是我的寶貝，我願意。」

▲皮皮選在錦雯前往工作前離世。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦雯）



文章最後，錦雯寫下深情告別：「謝謝你來到我身邊，謝謝你的陪伴。」字字句句透露著對皮皮的無限懷念，也感動了眾多粉絲，紛紛留言表達慰問與祝福。

▲錦雯感謝皮皮來到自己身邊，給予自己的一切。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦雯）