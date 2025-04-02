告五人犬青「被曹佑寧強壓在桌上」！　失控張口猛撲...團員嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人即將於4月12日登上高雄世運主場館，近日還為校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲〈我天生〉，還特別推出〈我天生－有病版〉及〈我天生－有夢版〉兩種版本，〈我天生－有夢版〉由告五人演唱，MV由金獎導演殷振豪操刀，邀請曹佑寧、林廷憶演出，三位團員也和兩位演員攜手帶來一場浪漫的吸血鬼愛情故事，尤其犬青演技大爆發，與曹佑寧一同上演緊張刺激的動作戲。

▲告五人〈我天生－有夢版〉MV請到曹佑寧、林廷憶演出。（圖／相信音樂提供）



MV中，雲安化身錄影帶店的神祕吸血鬼老闆、哲謙飾演店內客人、犬青飾演服務生店員，曹佑寧和林廷憶則詮釋一對跨物種相戀的吸血鬼、人類情侶。其中，雲安與曹佑寧在錄影帶店內有一場「共享血包」的情節，兩人小心翼翼隱藏吸血鬼身份，展開一連串不能被人類發現的秘密行動。

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其中一幕，雲安從背後靠近曹佑寧，低聲在他耳邊說話，雲安笑說：「搭著他的肩時覺得好香！」逗得現場笑聲不斷。曹佑寧則大方稱讚雲安的演技：「我覺得雲安很棒！而且拍攝時我只能用餘光看他，尤其吸血包的時候，他感覺很享受。」雲安開心回應：「這次演戲都是小曹帶我入戲的，有他的認可，我覺得我下次好像可以主演一部自己的 MV！」

▲▼五人在MV中互軋演技。（圖／相信音樂提供）



還有一幕是曹佑寧飾演的吸血鬼終於無法再隱藏身份，瞬間變身，將身為人類的服務生犬青強壓在桌上，犬青奮力掙扎，尖叫聲不斷，曹佑寧失控地張口猛撲，試圖咬上犬青的脖子，兩人全心投入演出，逼真程度讓團員們在一旁觀戲時緊張到不行，笑說：「要不是知道在拍戲，不然我們就要衝過去了！」

為了讓吸血鬼造型更逼真，曹佑寧還先特地去製作了尖牙齒模，但坦言拍攝時要張大嘴露出獠牙其實有點害羞，犬青立刻逗趣發問：「嘴巴張那麼大，口水不會一直流下來嗎？」曹佑寧則笑回：「其實最怕的是脫臼！」他透露曾在寒冷的冬天打哈欠時，下巴突然脫臼，因此這次拍攝前都需要一直暖身。