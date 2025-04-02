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啦啦隊Wendy「自爆被偷拍3次」　轉發1文開罵：噁男們在想什麼？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber福爾思庭最近發文透露自己被透拍，氣得她狂奔抓住對方到警局做筆錄，消息曝光後引發討論，就連啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）也在IG限動轉發女方貼文，表示自己人生中曾遇過三次偷拍，但最後都不了了之，「真不懂這些噁男們在想什麼？偷拍好玩嗎？爽嗎？開心嗎？」

▲▼Wendy。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

▲Wendy會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

Wendy透露首次遇偷拍是在高中，當時她在朋友家洗澡時，被朋友姊姊當時的男友拿手機偷拍，讓她當場嚇到愣住，事後向對方反應，但男方堅決否認，因此最終不了了之。第二次同樣發生在高中，Wendy的同班男同學偷拍她裙底，讓她氣得去告訴老師，但最後也沒得到解決。第三次是某次在信義區，Wendy被一名男子跟蹤偷拍，嚇得她搭計程車逃跑。

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談到偷拍的舉動，Wendy感到相當憤怒及不解，「真不懂這些噁男們在想什麼？偷拍好玩嗎？爽嗎？開心嗎？」並呼籲女生要好好保護自己，若遇到性騷擾或是跟蹤狂，一定要勇敢地尋求警方協助並提告，「不然事情過後不了了之，只會成為我們一輩子的陰影。」

▲▼Wendy。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

▲Wendy轉發福爾思庭限動透露自己也遇過偷拍。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

事實上，網紅福爾思庭上個月31日才發文公開被偷拍的過程，她透露當時在高雄駁二藝術特區走路到一半時，發現有個陌生男子在她周遭徘徊，讓她覺得很可疑，所以馬上拿出手機錄對方。她表示，偷拍她的人看到她在錄影，馬上跑起來，讓她感到相當氣憤，所以趕緊追上去，「我氣炸，我只想抓住這個偷拍我的人。」隨後，福爾思庭在路人的幫忙下揪住偷拍男，並前往警局做筆錄，為此她直言：「以後壞人都不要被我遇到，我見一個，捉一個。」

▲▼福爾思庭。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲福爾思庭發文透露被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

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啦啦隊, Wendy, 孫生, 前女友, 中信兄弟, 林宛璇

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