美女主播「照胃鏡拒打無痛」　狂省5萬吐心聲：習慣成自然

記者王靖淳／綜合報導

主播宋燕旻平時工作繁忙，仍會透過社群記錄生活，今（2）日她就在Threads發文透露，雖然自認不是節省的人，但「照胃鏡自費無痛」她真的花不下去。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲宋燕旻會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻坦言，從她大學時期就已做超過20次的胃鏡檢查，儘管選擇無痛胃鏡檢查會讓她更舒適，但當她想到這短短10分鐘的檢查，需要花費一天以上的薪水時，她就決定忍受一些不適，「反正也習慣成自然了，現在都能雲淡風輕一起看螢幕呢。」

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宋燕旻進一步透露，選擇傳統的胃鏡檢查方式，每次能節省2500至4000元，累積起來的錢甚至已超過5萬元，讓她可以將省下來的錢，拿來買喜歡的食物，為此感到非常滿足。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖，同時也紛紛留言「我還是不太能接受管子捅進喉嚨那種噁心感覺」、「我去年也做胃鏡，也沒有打無痛，我覺得這筆錢省得很值得，其實不痛。」

▲宋燕旻透露有筆錢自己花不下去。（圖／翻攝自Threads／somiisung）

事實上，宋燕旻上個月31日才發文宣布離開3年半的工作崗位，透露自己將從原本播晨間新聞改為晚間7點，「能夠播晚間新聞對我來說是無比大的肯定，不僅時段是接在華視一哥『哆啦A夢之後』，而更是小時候的我對新聞的唯一印象時段。」表示很期待陪伴大家的晚餐時光，如今發文分享自己對於醫療開支的選擇，再度掀起網友討論。