潘若迪撞臉百萬YTR「首同框拍片」！　 嘟嘟人Eric傻眼：失散多年的兄弟

記者孟育民／台北報導

「亞洲有氧天王」潘若迪去年底模仿西洋天后席琳狄翁造成熱烈話題，近來撞臉多位藝人，讓他工作邀約不斷。然而在昨（1日）驚喜現身「The DoDo Men - 嘟嘟人」的YouTube頻道，過往就有過大批網友討論Ian神似潘若迪，如今真假雙胞終於同框，讓網友大直呼：「完全分不出來」、「Ian跟潘老師越看越像，說是父子也可以」、「此生有機會看Ian扮席琳狄翁嗎」，連Eric都說：「失散多年的兄弟」。

▲lan撞臉潘若迪。（圖／The DoDo Men團隊提供）

昨天趁著愚人節，Eric和真假Ian一起挑戰台北異國料理，過程中，Ian 與潘若迪互換身份，讓整個過程充滿混亂與笑點。潘若迪在影片中不僅外型與Ian十分相似，更刻意模仿Ian的語調與說話方式，甚至模仿Ian的中英夾雜「晶晶體」，讓觀眾瞬間懷疑眼睛和耳朵。他在影片也不斷拋出冷笑話，導致真Ian在交換身份時，時常無法順利接話，令眾人笑翻。

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▲lan和潘若迪同框拍片。（圖／The DoDo Men團隊提供）

面對網友說和潘若迪相像，Ian開玩笑說：「有嗎？我應該比較帥吧？」立馬遭到潘若迪嗆：「你頭髮搞得跟沖天炮一樣，你哪裡比我帥？」最後甚至帶著兩人做運動，畫面相當逗趣。