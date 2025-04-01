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才遭前女友提告！作家H「癌症3期」再曝噩耗：看生命能燃燒多久

作家H曾於2022年透露，自己得了攝護腺癌三期。（圖／翻攝作家H臉書）

▲作家H曾於3年前透露自己得了攝護腺癌三期。（圖／翻攝作家H臉書）

圖文／CTWANT

知名兩性作家H（陳鴻儀）2023年12月才認愛「前迪化街名門媳婦」陳珮甄，並於2024年1月舉辦婚宴，沒想到當年2月就宣布分手，2人多次隔空交火，鬧得沸沸揚揚，近日矛盾再度升級，遭女方提告加重誹謗。雪上加霜的是，作家H先前罹患攝護腺癌，如今再度開始使用標靶藥物，病情令人擔憂。

作家H曾於2022年透露，自己得了攝護腺癌3期，「不趕緊治療搞不好只剩2、3年」。他當時提到，核磁共振畫面顯示，自己的攝護腺有顆明顯腫瘤，必須開刀切除，術後可能會有漏尿及性功能障礙等狀況，且機率還不低，讓他忍不住自嘲「或許之後我要開始使用尿布，甚至開始過著如太監般的生活啦」。

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雖然罹患癌症，作家H仍保持樂觀態度，不僅大方分享自己穿著成人尿布入鏡的照片，2023年更大方認愛陳珮甄，並於2024年1月舉辦婚宴，未料隔1個月便宣布分手，2人多次在網路上隔空交火，近日又遭女方提告加重誹謗。屋漏偏逢連夜雨，作家H透露，他今天（1日）開始重啟標靶藥人生，「看我生命可以燃燒多久吧！嗯，就這樣吧」。

至於作家H與陳珮甄的糾紛，男方先前爆料，舊愛在文策院當講師，卻利用文策院資院私下接案子，幫中小企業找金主投資，從中抽利潤年賺200萬元以上。對此，陳珮甄決定提告，強調「我不能再姑息這樣的惡意。我的沉默，會讓心存惡念的人覺得，他們可以隨便造謠、毀壞他人聲譽，傷害任何他們想踐踏的人。」

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