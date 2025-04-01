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國光女神Lala自認43歲　阿姨還有萬人按讚魅力足

記者葉文正／台北報導

台灣職棒「初代啦啦隊」也是「國光女神」的女星Lala，以甜美氣質和保養得宜的外型，大方暢談逆轉勝的人生經歷，在螢光幕面前深受觀眾喜愛！近期Lala大方在社群已43歲阿姨自稱，穿著甜美運動風造型的照片，引來1.6萬粉絲按讚數、高達80萬以上觀看度。

▲Lala收到CINDYCHEN 睫毛保養專科的邀約代言。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲Lala保養得宜。（圖／Lala蘇心甯提供）

Lala釣出800篇以上網友幽默留言「我不信，請妳亮身分證件。」、「什麼阿姨！我只看到一位高中女生。」、「這種阿姨可以來十個」、「這麼可愛，覺得25才對」、「43歲還美成這樣」Lala蘇心甯在自媒體擁有高度的流量和關注，也成功證實女性受歡迎的魅力與年紀無關。

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▲Lala收到CINDYCHEN 睫毛保養專科的邀約代言。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲Lala收到CINDYCHEN 睫毛保養專科的邀約代言。（圖／Lala蘇心甯提供）

同時身為媽媽、藝人、網紅、模特兒與暢銷書作家，多重身份的她不僅將家庭和事業經營的有聲有色，這次Lala還收到CINDYCHEN 睫毛保養專科的邀約代言。Lala說到，在談論代言的過程中，沒想到品牌創辦人是個年僅25歲的女生！她不管是對品牌的要求、還是對產品用料的堅持，都已經超越她是25歲的成熟和執行能力！

▲Lala收到CINDYCHEN 睫毛保養專科的邀約代言。（圖／Lala蘇心甯提供）

▲Lala自認是阿姨。（圖／Lala蘇心甯提供）

創辦人更提出大尺度的視覺影像合作，由視覺藝術團隊打造出霧面朦朧感，營造既柔軟又有力量的女性氛圍。從裸露到凝視，從保養到蛻變，這場視覺革命訴說的是每一位女性都可以 #裸睫也能美得耀眼。

面對大尺度的挑戰，Lala沒有遲疑，因為在試用產品的過程還有了解執行長的品牌經營理念，她完全性的相信，把一絲不掛的自己交給視覺藝術團隊，讓整部形象影片演繹「裸睫也能綻放」的新時代審美觀。

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