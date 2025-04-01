張國榮逝世22年！愛人唐鶴德「誰能代替你地位」甩另找新歡代孕風波

記者陳芊秀／綜合報導

香港巨星張國榮在2003年愚人節逝世，至今已經22年，愛人唐鶴德剪輯他的多段影像畫面搭配歌曲《Monica》，配文「誰能代替你地位」。許多粉絲也紛紛發文追憶「我們都記得你，誰都不能代替你」。

▲張國榮逝世22年，愛人唐鶴德PO文悼念。（圖／翻攝自唐鶴德IG）

張國榮是華語娛樂圈的傳奇人物，其藝術成就與人格魅力至今仍然影響著無數人。除了愛人唐鶴德，與其合作過電影的歌手周慧敏、女星袁詠儀都在凌晨發文表達思念。

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▲唐鶴德悼念張國榮「誰能代替你地位」。（圖／翻攝自微博）

張國榮歌迷也紛紛哀悼，「又到這一天，又想起當年的震驚 ，風還在繼續吹，我們還在聽當年的歌 ​」、「只要被記住，就不是真的離去 ​」、「22年了，不是一句簡單的愛情可以形容的」、「夜瀾靜，問有誰共鳴」。

▲周慧敏、袁詠儀悼念張國榮。（圖／翻攝自微博）

唐鶴德過去以「未亡人」的身份主持張國榮喪禮，並且每年忌日、冥誕都會發文悼念逝去的愛人。然而他去年被網友質疑似乎有了新的戀人，引發議論，他當時發出聲明「我會深刻檢討反省自己的行為和表現」，並發出3點澄清，包括已經搬離張國榮舊居十多年，否認有新歡，和史先生是沒有承諾的朋友關係，否認有找代理孕母生娃，聲明強調「我自問我一生都以真誠的態度，對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一躬向大家致以無比的歉意」。

▲唐鶴德曾發聲明澄清交新歡。（圖／翻攝自微博）