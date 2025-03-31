陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

記者劉宛欣／綜合報導

36歲中國大陸女星張檬過去曾整型爭議重創演藝事業，2022年與韓裔男星金恩聖領證結婚，過去曾淚訴備孕3年卻沒有成功，並且被診斷出心理焦慮症，直到2024年9月宣布成功懷孕，近日她再發文，表示因為高齡剖腹產，決定將月子坐滿100天，引發網友熱烈討論。

▲張檬宣布月子要坐100天。（圖／翻攝自微博）

張檬在影片中提到，坐100天月子的決定是出於對身體健康的考量，希望能夠充分調養，恢復產後狀態。張檬與金恩聖經過三年的努力，終於迎來新生命。此前，她曾透露在孕期第35周時，出現宮縮情況，且胎兒臀位繞頸，為生產過程增添了不少挑戰。

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▲張檬備孕多年才迎來新生命。（圖／翻攝自微博）

張檬的月子計畫引發廣泛關注，據陸媒報導，她選擇在香港生產，並入住深圳某高級月子中心。此次月子服務包含價值百萬（人民幣）的套餐，以及56天的專業護理及百日隨行護士服務，引發網友熱議，有人表示支持她的選擇，認為高齡產婦需要更多的休息和調養，也有人無奈表示這是有錢人才辦得到的事，張檬則解釋月子安排僅僅是基於個人健康需求，並非對他人提出建議。

登上微博熱搜後，網友紛紛留言表示「你有那條件，坐一千天都沒人管你」、「條件這麼好，坐一年也行」、「坐一輩子也沒人管你啊」、「老公像伺候祖宗一樣」。