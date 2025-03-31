法院出手管了！李鎮浩「禁止談論金賽綸3個月」警方證實調查中

記者劉宛欣／綜合報導

YTR、記者出身的李鎮浩遭已故演員金賽綸的遺屬提告，目前已經確定被迫中止所有與金賽綸相關的YouTube節目，為期三個月。韓國藝人自殺防治協會會長權英燦31日向媒體透露：「31日，法院正式認定李鎮浩涉犯跟蹤騷擾罪，並針對此案發出暫時處分命令。根據法院的判定，李鎮浩在接下來3個月內不得於YouTube上發布與已故金賽綸及其家屬有關的內容。」且遺屬將提告誹謗。

▲李鎮浩被禁止3個月內不得再發布金賽綸、遺屬相關內容。（圖／翻攝自橫豎研究所YT）

事實上，金賽綸遺屬此前早已針對散播與金賽綸有關的不實言論，對李鎮浩提出名譽毀損的告訴，但李鎮浩此後仍持續發布關於金賽綸與其家人的私生活內容，且未經查證真偽。最終在3月27日，遺屬以違反《跟蹤騷擾犯罪處罰法》再次提告，並向法院申請暫時性處分，法院於31日正式發出限制命令。

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▲金賽綸遺屬一共對李鎮浩提告兩項指控。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

另一方面，遺屬追加提告李鎮浩誹謗與、跟蹤嫌疑，對此，警方也已正式展開調查。警方31日對外表示，17日接獲遺屬針對誹謗嫌疑的首份訴狀，接著在27日又追加收到了了針對跟蹤行為的第二份訴狀。目前，首爾警察廳已將兩起案件一併交由西大門警察署負責，並著手進行事實與嫌疑審查等調查作業。