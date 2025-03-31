金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢31日下午親自現身開記者會，再度否認了與未成年時期金賽綸交往的說法，並表示會對家屬、《橫豎研究所》提告名譽毀損。《橫豎》晚間6點再開直播回擊，透露家屬、律師昨日本以為他會真誠致歉，未來就不要再曝光新影片，但主持人金世義當時就預測他不會反省，不出乎他意料，他嘲笑金秀賢，並說道「求償120億？我沒再怕，我已經跟家屬說會戰到最後一刻，不需要擔心」，還嗆金秀賢有種就提告刑事，不告的話沒人會相信。

▲金世義再曝光新影片。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

金秀賢在記者會上主張，2016年、2018年的通訊軟體對話內容，金秀賢、金賽綸語氣明顯不同，所以判斷不是同一人，懷疑是捏造的，金世義為此翻出鑑定機構負責人金美英，過去分析N號房主犯趙主彬是40幾歲的男子，但最後卻揭曉他當年僅25歲，認為分析報告不可信。

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▲金秀賢2018年6月晚間，在家中與疑似是金賽綸的女子一起用餐的19秒影片。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

節目上釋出一段2018年6月20日晚上11點20分拍攝的影片，當時金賽綸高二，影片中可以看到金秀賢坐在餐桌旁喝著辣雞湯，掌鏡人的聲音聽起來是金賽綸，金賽綸興奮地問「如何？」金秀賢笑回「我還沒吃」，被催促後吃了一口，給出了正面的回覆，整段影片大約19秒，鏡頭移動過程可看到桌上除了食物還有燒酒，金世義怒批「金明星，你不是說沒跟未成年交往嗎？但你當兵休假出來，晚上那麼晚跟金賽綸在幹嘛？」試圖想再證實金秀賢在金賽綸未成年時就有超越友誼的關係。

金世義指出，遺屬氣到要公開所有的影片，但被他勸下來，認為要慢慢來，畢竟還是要給金秀賢道歉認錯的機會，「你反正要下地獄了，想去沒那麼可怕的地獄，就趕快道歉吧」，接著又釋另一段2018年6月21日下午12點58分，金秀賢唱著《擁抱太陽的月亮》原聲帶歌曲的影片，從時間上質疑他與金賽綸一起度過了一個晚上。

▲金秀賢唱歌影片。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）