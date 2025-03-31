校花女兒地震後赴泰旅遊！　方文琳嘆氣「擔心不完」曝當地現況

記者黃庠棻／台北報導

緬甸28日發生規模7.7大地震，泰國曼谷也出現明顯震感，並有一棟興建中高樓倒塌，而泰國上次地震已經是34年前的事。地震發生後，女星郭書瑤、丫頭等人都被發現人在泰國，對此丫頭透過社群網站分享現況；郭書瑤則是透過經紀人報平安，今（31）日女星方文琳透露目前女兒人也在泰國。

▲星二代于齊薇是女星方文琳的二女兒。（圖／翻攝自于齊薇臉書）

方文琳與夏靖庭、楊小黎、吳政迪在今（31）日一同出席公視台語台電視電影《啥人顧性命》的媒體茶敘，她被問及「校花女兒」于齊薇發限時動態顯示在泰國旅遊，也大方證實女兒確實在泰國，與好友共3人在昨天出發當地旅遊。

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▲楊小黎、方文琳、夏靖庭、吳政迪出席《啥人顧性命》特映會。（圖／記者周宸亘攝）

對此，方文琳坦言女兒在地震過後到泰國旅遊其實「很擔心」，但于齊薇一到當地就有報平安，她透露，女兒前幾個月就有提到跟好友共3個女生要到泰國旅遊，當時其實她就看到有人蛇詐騙集團的新聞事件，擔心詢問「妳確定還要去嗎？」但女兒說好友想去，方文琳認為小孩大了也沒辦法管太多。

▲方文琳透露女兒目前在泰國旅遊。（圖／記者周宸亘攝）

除了人蛇集團詐騙案，泰國又因為緬甸強震而受到影響，方文琳透露女兒好友的家長也都擔心是否應該出發，但她說道「要擔心小孩，真的是擔心不完，但是怎麼辦，還是要祝福。」並趕緊問生活在泰國的好友胡佩蓮當地狀況，胡佩蓮說地鐵已經恢復，一切還好，都很安全，她交代女兒把自己照顧好，于齊薇也答應每天都報平安，方文琳則笑說「目前都是發來美食照。」

▲于齊薇目前在泰國旅遊。（圖／翻攝自于齊薇臉書）

此外，方文琳在《啥人顧性命》飾演講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，對自己來說是有點困難的角色，開拍前在家練習還被女兒誤會自己在生氣、在跟別人吵架。那陣子跟經紀人工作，這種角色的火爆犀利也呈現在私下互動上面，讓身邊人嚇了一跳，一直到殺青才調適回來。