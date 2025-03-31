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美女主播宋燕旻離開3年工作崗位！　突宣佈「重大消息」感性喊話忠實觀眾

記者孟育民／台北報導

華視主播宋燕旻今（31日）在社群宣布，離開工作3年半的工作崗位，從原本播晨間新聞改為晚間7點，「能夠播晚間新聞對我來說是無比大的肯定，不僅時段是接在華視一哥『哆啦A夢之後』，而更是小時候的我對新聞的唯一印象時段。」表示很期待陪伴大家的晚餐時光。

▲▼主播宋燕旻更改播報時間。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

▲主播宋燕旻改播報晚間新聞。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

「早安你好，歡迎收看華視晨間新聞」，宋燕旻表示以後無法再跟觀眾說這句話，心裡些許感慨，「這句每天上班固定會跟觀眾朋友說兩次的問候語，要換時態了！先說沒有要離職，接下來我們晚間跟夜間見了。」她說今天完成最後一天播出，並交出亮眼成績，笑說：「在7點30-54年齡段，無線新聞第一，八點30-54年齡段，只有七成市占率的狀況下，有線新聞第三，算是交出一個還可以的成績單來交棒。」

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▲▼主播宋燕旻更改播報時間。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

▲宋燕旻今天最後一天播晨間新聞。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻從2018年開始以代班的方式加入晨間新聞，在2021年12月底正式成為晨間新聞主播，將近三年半的時間，回憶這段工作歷程，她說：「這是一段每天得四點起床上班的日子，就算是夏天，踏出家門的時候天色都一定昏暗的，雖然常聽到人說『好早』，正是好睡的時候，但很喜歡上班的我、沒有一天賴床。我還是觀眾、記者的時候，早起的上學上班時光我總是開著新聞，邊聽發生什麼大小事、關心氣象，邊刷牙洗臉換衣服，對我來說，晨間新聞一直都是我起床的精神來源，自己能夠成為一天最早的主播，有精神的陪伴大家總是讓我很幸福，也謝謝你們陪著我一同早起。」

▲▼主播宋燕旻更改播報時間。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

▲宋燕旻回憶這段時間的心路歷程。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

改播出晚間新聞，她充滿期待表示：「很多人的小時候應該都跟我一樣，就只有晚餐時光，全家人會坐在餐桌邊吃飯，全家人會坐在餐桌邊吃飯邊看新聞吧，當時的晚間主播給我滿滿的專業感、權威感，小時候的我從沒想過有一天，我能成為電視上的那個人！」

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宋燕旻, 華視主播, 主播

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