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蕭敬騰生日「抽幸運粉絲共度」　台上撂話了：我不會讓！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰上週六在威尼斯人綜藝館的演唱會圓滿落幕，而昨（30日）正好是蕭敬騰38歲生日，難得與歌迷近距離接觸的他，特別在澳門舉辦生日會，從演唱會觀眾抽出限量歌迷同歡，不但與歌迷一起玩遊戲，更有感而發地與大家說說心裡話。

▲▼ 蕭敬騰生日會 。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

▲蕭敬騰昨和歌迷共度生日。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

生日會一開場，蕭敬騰就表示想多跟台下歌迷們聊聊，透露道：「演唱會後我天亮才睡，早上七點多才把感謝團隊的簡訊發完，特別感謝他們這幾天很辛苦，我們都在高壓的情緒上在工作，他們工作時間很壓縮跟緊繃，慶功宴結束就先回去休息，沒有每一個都謝到，就寫了一些話給他們。」

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生日會過程中，蕭敬騰親自抽選了幾位歌迷上台玩遊戲，開始前更表示自己是「遊戲王」，笑說玩遊戲沒人能贏得過自己：「玩遊戲，我是不讓的！」更表示希望可以跟歌迷很接近，每年跟大家都能像朋友、餐聚一樣近距離，近到甚至可以看得到彼此臉上的紋路跟毛孔，度過對彼此來說都充滿意義的一天。

▲▼ 蕭敬騰生日會 。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

▲蕭敬騰憶起愛貓忍不住落淚 。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

除了玩遊戲，蕭敬騰也在活動前搜集了歌迷想對他說的話或想問的問題，其中一位歌迷在紙條上留下了自己的故事，表示當時自己的寵物要離開前，他留言給蕭敬騰，也收到對方回覆，因此帶給他很大的力量，蕭敬騰說：「一切都是緣分，當時的你需要陪伴，而我看到了。」

蕭敬騰同時回想到自己的第一隻貓灰灰，灰灰陪伴了他10幾年、一起搬了7次家， 然而在灰灰將離世前，蕭敬騰卻未能在最後一刻陪著牠，是他心中很大的遺憾，忍不住在台上落淚。他也再次分享生日願望是希望大家一切都好，別忘了要開心：「發自內心的笑很珍貴，大家都有不同的生活上的困難，希望我們都能一起好。」最後，蕭敬騰也表示未來的生日只要有機會及時間，都希望能抽出空檔與歌迷見面，透露2025年也有很多將完成的重要事，將很快地與歌迷們再見面。

▲▼ 蕭敬騰生日會 。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

▲蕭敬騰和粉絲玩遊戲。（圖／華納音樂Ｘ寬魚國際提供）

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