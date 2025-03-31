金秀賢公開1年前錄音證據！　寄存證信函「有告知金賽綸不要驚慌」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢深陷與已故女星金賽綸的交往風波，神隱三周後，終於在31日現身記者會說明。他在記者會上公開了一段1年前的通話錄音檔，強調關於公司寄存證信函給金賽綸一事，早就和女方經紀公司說明過，反控金賽綸遺屬隱瞞事實。

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▲金秀賢31日召開記者會。（圖／達志影像／AP）

錄音檔中，金秀賢的經紀公司Goldmedalist代表與金賽綸的經紀公司MANAGEMENT RUN通話，Goldmedalist方表示，關於律師寄出的存證信函是為了走程序，希望金賽倫方收到後不要感到驚慌，「這是不得不寄送的部分，如果我不寄，我就是主要責任人。因為目前程序上沒有答辯內容，所以才又寄出的，無須感到驚慌。」

Goldmedalist方表示，關於金賽綸的答辯書，可以自由設定一個寬鬆的還款期限，並先說明打算在什麼時候提出，「我們也會在這方面依照公司遵法精神，以不違反的方式進行程序上的往來。但是這件事我不能只口頭上說『請慢慢償還』，這樣是不行的，所以也希望能把這些基本事項好好地向賽綸小姐說明清楚。」

▲金秀賢公開錄音檔。（圖／達志影像／AP）

另一方面，金秀賢也指控金賽綸遺屬主張的證言，是在事件揭露後才錄製的，包括對方第一次公開的聊天紀錄也有造假成分。金秀賢強調：「所謂2016年的照片，其實是2019年的照片，而且若是故人（金賽綸），絕不會搞錯我與她之間的年齡差。此外，故人不可能搞錯她待了四年的公司的名字和合約內容。」