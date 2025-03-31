金秀賢「AI逐字翻譯全文」！　記者會崩潰痛哭30分鐘：沒做的事絕不認

記者劉宜庭／綜合報導

金秀賢今（31日）首度出面，在律師陪同之下舉行記者會，針對近日爭議，聲淚俱下做出正式回應，以下是透過AI翻譯金秀賢在記者會發表回應之逐字全文，提供給大家參考。另外，《ETtoday》也針對記者會進行即時口譯，點我看影片！

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▲金秀賢公開對話內容。（圖／達志影像／AP，下同）

大家好，我是金秀賢。

首先，對不起。

因為我一個人，讓很多人受苦。

而且故人（金賽綸）也無法安眠，這讓我感到非常遺憾。

我認為自己是個懦夫。

我總是急於保護我所擁有的。

連對我好意的人也無法相信。

總是擔心會失去什麼。

受到損害。

害怕。

逃避。

忙於否認。

所以，

站在這裡，

花了很長的時間。

只是，

從一開始就在這裡，

把所有事情都，

說出來會怎麼樣？

我有這樣的想法。

這樣的話，

愛我的粉絲們，

到這次記者會，

無法言喻地努力的，

公司同事們，

大家，

不會這麼痛苦吧？

我和，

高妍的，

私生活每次豐富起來，

就想說出我的名字。

親自說出來，

結束這種恥辱的情況。

一直有這樣的想法。

但是，

每次，

都猶豫了。

我的決定，

會對周圍，

產生什麼影響？

是否，

會讓我和所有人，

都走向錯誤的方向？

在《淚之女王》播出時，

故人，上傳了和我一起拍的照片，當時也是這樣。

我們交往了一年左右。

但那時我否認了這段戀情的存在。

我知道，大家批評我當時的選擇，是理所當然的。

現在，即使你們不相信我和故人之間的事，我也完全可以理解。

但我今天站在這裡，只有這一次說出這些話的機會。

如果你們能願意聽我說一次，我會非常感激。

成為演員之後，我獲得了很多人的愛。

原本我是一個一無所有的人，卻變成了一個有很多東西需要保護的人。

在《淚之女王》播出的那段時間，作為主演，我有太多必須守護的東西。

當時我想，如果承認幾年前的戀愛關係，會發生什麼事？

跟我一起拍戲的演員們、熬夜工作的所有劇組人員，

把一切都押注在這部作品上的製作公司，還有我們公司的同仁們，

他們會怎麼樣？

每當「金秀賢這個人」和「明星金秀賢」之間出現選擇上的矛盾時，我總是選擇了「明星金秀賢」。

也因為這樣，其實每天都過得很痛苦。

如果我身為明星金秀賢所做的一切選擇，最終成為別人的負擔，該怎麼辦？

現在，一切都曝光了。

即使能回到過去，

我還是會做出同樣的選擇。

這是我當時不得不做出的決定。

難道僅僅因為我的心意改變，

就可以隨心所欲地推翻一切嗎？

怎麼想都覺得，

那不是一個該做的選擇。

這是我作為金秀賢這個人，

必須承擔的責任。

如果有人認為，

這樣的選擇是懦弱的，

或是自私的，

我也都能接受。

同時，我也要向所有關心我的人道歉。

即使是現在這一刻，

我依然有很多擔憂，

心裡感到不安。

我現在說的這些話，會造成什麼樣的結果？

我不知道。

但也正因為我是這樣的人，

我才覺得自己終究還是應該說出來。

也有人這麼建議我：

「就這麼做吧。」

「如果要管理風險，」

「那就先表現出一種適當的接受態度。」

「這樣大眾的關注就會慢慢減少，」

「之後再準備復出就可以了。」

也許事情本不必走到今天這一步。

每天、每一天，

我都受到「要公開什麼照片」、「要爆出什麼消息」這類的威脅。

如果不是這樣，

我的私生活照片也不會被流出，

我也不會因此受到羞辱。

但是我——

我無法接受這樣的情況。

我不能因為被威脅，

就去承認那些不是事實的事。

我無法接受要我把謊言當作真相的強迫。

接下來，我要針對大家最關心的部分說明。

首先，

我沒有在故人尚未成年時與她發生性關係。

還有，

她因為我疏離的態度，

或者因為我們公司對她債務的施壓，

才做出悲劇性的選擇——

這些說法也都不是事實。

撇除我們都是演員這一點，其實我和故人就跟其他人一樣，是一對平凡的戀人。

我們因為彼此有好感而開始交往，經過一段時間後，也像許多情侶一樣分手了。

之後，我們並沒有再像以前那樣保持聯絡。

就像大多數分手的情侶一樣，主動聯繫是一件需要謹慎考量的事。

再加上我們兩人都是被許多人認識的演員，

尤其在她還是我同一間經紀公司的時候，

我多少還能知道她的近況，這樣的背景也讓我更難主動聯絡她。

所以當故人發生酒駕事故的時候，我也沒辦法輕易聯絡她。

我後來在代表故人家屬的一個 YouTube 頻道中，聽到她最後一間所屬經紀公司的代表說，

故人在酒駕事件時，因為我而感到痛苦。

但據我所知，那段時間她其實是和另一個人在交往中。

正因如此，在那種情況下，我實在很難去聯繫她，

我們已經各自過著不同的生活，

我也不知道該說些什麼才好。

有時候我也想對世人的言論置之不理。

我一直受到過分的愛戴，也因此受到很多誤解。

不實的事情也像事實一樣流傳。

我覺得這也是我需要承擔的事情。

然而，死者的家屬因為我是死者的前男友，指責我導致了死者的死亡。

並強迫我承認我沒有做過的事情。

說我從未成年時就戲弄死者。

說我用金錢壓迫死者，讓她走向死亡。

所以我是殺人犯。

首先，請先聽一下這段錄音。

在死者家屬揭露我與死者的關係後，家屬在YouTube頻道上公開了死者最後所屬公司的代表證言。

在通話後，這段新錄音顯示，這位代表稱我們公司對死者施加了壓力，因為死者對我們的頻道提出了第二次名譽損害證明。

但在一年前，我與公司代表的通話中，他說的完全是另一回事。請聽一下這段錄音。

我們發送了第二次名譽損害證明。

家屬所主張的證言是在事件揭露後新錄的。

家屬最初公開的KakaoTalk內容也是如此。

這些KakaoTalk訊息有太多錯誤，無法相信是死者所寫。

所謂2016年的照片也是如此。

所謂2016年的照片其實是2019年的照片。

此外，死者若是本人，絕不會搞錯我與她之間的對話。

此外，死者不可能搞錯她在公司待了四年的時間和合約期間。

死者在我們公司只作為演員活動。

她並未參與實用選角或視覺指導的工作。

家屬最近在記者會上聲稱我與死者的對話中提到的公司名稱和合約期間是錯誤的。

並公開了我與死者的KakaoTalk對話。

在YouTube頻道中，家屬以2016年的KakaoTalk對話為證據，

試圖將我們描繪成戀童癖和未成年人團體。

然而，2016年和2018年的KakaoTalk對話中，與死者對話的人是不同的。

為了證明這一點，我公開了2016年、2018年以及今年我與朋友的KakaoTalk對話。

並提交了科學檢驗基礎，來分析這些訊息的真實性。

我們得出結論，2018年的錄音不是同一個人。

自從家屬開始揭露以來，最痛苦的部分就是這裡。

當公司對家屬的證據發表立場後，突然間又有新的錄音證言被公開。

事件現場被改變的照片和影片，以及非原版而是經過編輯的KakaoTalk圖片被作為證據。

以我與死者的關係為藉口，假證言和假證據不斷出現。

對我所做選擇的批評無論如何都在變化。

但這並不意味著所有不實的事情都會變成事實。

如同我對KakaoTalk進行驗證程序一樣，我會通過調查機構對家屬所提出的所有證據進行徹底驗證。

如果家屬的證據是真實的，請將所有資料提交給調查機構，通過法律程序進行驗證。

即使在此刻，我也有一些我必須負責的人在等著我。

我每天都看到那些人在痛苦和崩潰中度過。

今天又會揭露什麼，在國外我會被指控為殺人犯，這讓我感到害怕。

這次記者會結束後，他們會用什麼假證據和假證言來損害我的名譽並折磨無辜的人，無法預料。

但是如果我屈服於壓力，承認虛假的事實，那我不僅會辜負作為人類的金秀賢，也會辜負所有給予我信任和愛的粉絲。

這會讓那些人痛苦一生，認為他們喜歡的是人渣，被金秀賢欺騙。

無論我作為藝人金秀賢戴著面具生活，這一點我絕不會做。

我做過的事情，我可以接受任何批評。但我沒有做過的事情，我絕不承認。

為了所有依然相信我的人，我想澄清這一點。我不會要求你們相信我，我會親自證明。

謝謝。