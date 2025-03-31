記者吳睿慈／台北報導

創作女歌手KIAH來自黑龍江，用音樂闖入樂迷的靈魂深處，她的音樂，既柔軟又犀利，既沉溺又清醒，2023年一連發行了多首單曲，近來推出首張概念專輯《女口》，她趁著生日之際飛往首爾追星天王GD，偶像站在她面前近距離唱了一分多鐘，讓KIAH超級興奮的將影片發在自己的IG帳號上，直呼是最棒的生日禮物。

▲▼KIAH飛首爾朝聖演唱會，GD在她面前唱了1分鐘。（圖／翻攝自KIAH小紅書）



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適逢KIAH的生日，她身為天王GD骨灰級老粉，28日生日當天特地飛到首爾，只為朝聖3月29日偶像GD的演唱會，「因為第二天是GD在首爾的演唱會！為了第二天有充足體力看演唱會，生日當天没有爆吃！」她也收到來自好友特地訂制的造型蛋糕、黄少雍老師的生日祝福，以及李聰老師的檯燈禮物，希望KIAH的靈感可以像檯燈一樣長明。

演唱會當天，KIAH興奮透露，偶像GD就站在離自己超近距離的前方，足足在她面前唱了1分多鐘，讓她極度開心，並把影片發在自己的IG帳號上，直呼是最棒的生日禮物，同時也期許自己能像GD一樣成為盡情展現音樂魅力的真正藝術家。

▲KIAH飛首爾朝聖演唱會，GD在她面前唱了1分鐘。（圖／翻攝自KIAH小紅書）



全新主打〈瞳〉從「看見」這個議題出發。KIAH表示在這個資訊飛快爆炸的時代，我們可以看到的東西太多，有些事情繁複又冗雜，所以有時會選擇視而不見，但視而不見是否是好的，她時常會問自己這個問題。

▲▼KIAH推出新歌〈瞳〉。（圖／綺亞音樂提供）



新歌〈瞳〉所釋出的MV由新銳導演張多多執導，以「闇紅、黑白、藍」為主色調，展現強烈的視覺衝擊。迷霧與光影交錯，搭配電子合成器音效，構築出一個迷幻而神秘的空間，彷彿在夢境與現實之間遊走。MV中KIAH在多扇門之間穿梭，象徵自我探索與成長的過程。電子樂的層次感與節奏推進，使聽者觀者彷彿置身於一場靈魂旅程，跟著電氣迷幻，共同遊走於屬於自己內心底層的探索之旅。這首歌展現了獨特的音樂風格，將電子元素與迷離氛圍完美融合，讓人沉醉其中。