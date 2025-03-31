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薛景求養出「天才醫生」朴恩斌黑化殺人　《狂醫魔徒》顛覆醫療倫理

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+原創犯罪醫療劇《狂醫魔徒》找來「青龍影帝」薛景求、「演技天才」朴恩斌領銜主演，兩人皆是頂尖神經外科醫生，超越一般的師徒知情，卻在一次事件中由愛生恨。朴恩斌身為天才外科醫生，為達目的不擇手段，她的手術刀能殺人也能救人，上演跟薛景求交織濃烈的對手戲，觀眾看得過癮，絕對顛覆你對醫療劇的想像！

▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

▲朴恩斌飾演「天才醫生」鄭世玉，顛覆以往的甜美形象。（圖／Disney+提供）

朴恩斌在《狂醫魔徒》裡飾演「天才醫生」鄭世玉，甜美的外表下冷血無情，她為了手術台而生、追求極致的完美，不允許自己的「作品」出現絲毫差錯。《狂醫魔徒》首集就上演精湛又華麗的開刀過程，她在險惡的環境下，輕易完成難度超高的腦部手術，堪稱全韓國醫術最強的人，真實身份卻是「非法醫生」，沒有證照使得她只能秘密開刀。

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▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

▲朴恩斌、薛景求曾是一對最耀眼的師徒。（圖／Disney+提供）

她本是醫界最耀眼的一顆新星，卻遭到薛景求所飾演的恩師崔德熙無情剝奪醫師證照，朴恩斌對他恨之入骨，卻也愛得深刻，當年拜恩師的教導，她的醫術進步神速，兩人曾是最耀眼的師徒，但她在攀上顛峰的同時，這段師徒情也逐漸走向崩塌之路。

▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

▲薛景求罹患腦瘤，只能求撕破臉的徒弟幫她開刀。（圖／Disney+提供）

徒弟鄭世玉墮落成黑市非法醫生，劇情節奏緊湊又刺激，崔德熙戲劇性化地罹患上腦瘤，為了活命只能求徒弟動刀，他深知追求完美的鄭世玉不允許自己的手術失誤，若想要女方救他，只能找到致命爭議，逼鄭世玉就範，兩人緊張對峙的過程，就像過去在手術台上的交鋒氣流，誰也不讓誰，看得觀眾跟著屏氣凝神。

▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

▼▲朴恩斌遭薛景求剝奪醫生執照，對昔日恩師恨之入骨。（圖／Disney+提供）

▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

《狂醫魔徒》不走一般醫療劇套路！鄭世玉救人以外，她也殺人，前兩集就上演大尺度殘忍絞殺，她先是對一名無良護理師下藥，接著又殘殺剛拔掉電子腳鐐的前科犯，就在埋屍的過程中，竟被尾隨的恩師發現犯罪現場，宛如當年她被趕出手術房的真實危機感。

▲▼ 《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）

▲《狂醫魔徒》上演比一般醫療劇更瘋狂的劇情。（圖／Disney+提供）

戲劇交錯緊急手術場景，空氣中瀰漫著血腥與壓迫感，鄭世玉為了救人無視規則，將自己推向無限深淵、遊走在更危險的邊界。《狂醫魔徒》挑戰醫界倫理，當性命成為籌碼、當陳腐規則被撕碎，誰才是最後的贏家？薛景求、朴恩斌上演一場生與死的極限對決。Disney+獨家話題韓劇，3月19日全面解禁！現在訂閱 Disney+，最後限時幾天高級年訂方案現省1600，讓你一次追完所有精彩話題韓劇。

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狂醫魔徒, 薛景求, 朴恩斌

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