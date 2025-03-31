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《死亡筆記本》窪田正孝宣布退所！　離開19年經紀公司：重新出發

記者劉宜庭／綜合報導

日本36歲男星窪田正孝今（31日）透過個人Instagram宣布，正式從所屬經紀公司「Stardust Promotion」退所，結束長達約19年的合作關係。

▲窪田正孝退出待了19年的經紀公司。（圖／翻攝自窪田正孝IG）

▲窪田正孝離開待了19年的經紀公司。（圖／翻攝自窪田正孝IG）

窪田正孝在貼文中寫道：「這19年來受到許多人的支持，我由衷地感謝大家。」接著，他進一步說明退所的原因：「在人生僅有一次的旅程中，我思考著什麼才是最重要的事，更希望能拓展視野、深入內在、提升自我。在這個不斷變化的時代裡，我想要迎接新的挑戰，因此做出了這項決定。」

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文末，窪田正孝也強調自己對於未來的態度：「我會更加珍惜當下，對自己誠實、不畏懼改變，希望能從這裡重新出發、繼續前進。未來也請大家多多指教。」據相關人士向日媒透露，此次退所是因合約到期，未來他將以自由身繼續活動。

▲窪田正孝退出待了19年的經紀公司。（圖／翻攝自窪田正孝IG）

▲窪田正孝退出待了19年的經紀公司。（圖／翻攝自窪田正孝IG）

▲窪田正孝將以自由身繼續活動。（圖／翻攝自窪田正孝IG）

窪田正孝最初在高一因參加雜誌徵選而進入演藝圈，2006年以富士電視台電視劇《搖滾新樂團！！in TOKYO》擔任主角出道。此後，他陸續參演《死亡筆記本》、《平清盛》、《花子與安妮》等多部熱門作品，演技受到肯定。2019年，他與女演員水川麻美（41歲）結婚。

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窪田正孝, 死亡筆記本

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