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韓野火2830人無家可歸！(G)I-DLE全員各捐1億　「小小幫助想盡一份力」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE展現善心，為支援韓國蔚山、慶北、慶南等地接連發生的山火災情與受災民眾，全體五位成員共同捐出共計5億韓元（約台幣1250萬元）。

▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

▲(G)I-DLE陸續捐款希望能幫助因野火受到影響的災戶。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

根據大韓紅十字會與希望之橋全國災害救助協會透露，成員Minnie、雨琦與舒華各捐出韓幣1億元（約台幣250萬元）支持災區救援與重建，三人表示：「得知突如其來的山火造成許多人受災，我們感到非常心痛，期望這點小小的幫助，能為災民早日恢復日常生活盡一份力。」她們也對第一線救災人員表達深深的敬意與感謝。

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其實，隊長小娟和成員薇娟也分別在28日透過希望之橋捐出1億韓元。薇娟坦言：「看到新聞真的讓人心痛，希望能成為一點力量，祝福大家早日重拾生活。」而小娟則繼2024年水災捐款後，再次展現持續的善行，「現在正是我們應該伸出援手的時候，希望我的一點心意能成為溫暖與支持。」

目前(G)I-DLE五位成員合計已捐出5億韓元，展現全員齊心響應的善舉，也被韓國媒體譽為「最具正能量的K-POP女團代表」。紅十字會與救助協會均表示，這筆善款將用於山火災區的緊急援助、生活必需品供應與臨時避難所的營運，協助災民早日重建家園；希望之橋秘書長更盛讚：「(G)I-DLE的捐款不只是金錢上的幫助，更是極具影響力的真誠連結與希望的象徵。」

根據慶尚北道政府31日公布的數據，此次山火共造成3617戶住宅受損，其中3556戶為全毀、25戶為半毀、36戶部分損壞。就地區而言，災情最嚴重的是盈德郡，共有1356戶住宅受損；其次是安東市1230戶、青松郡625戶、義城郡296戶與英陽郡110戶，累計共有3萬4816名居民被迫撤離，目前仍有2830人無法返回家園。

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