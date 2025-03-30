首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運

記者吳睿慈／首爾報導

王者回歸了！天王G-DRAGON（GD，權志龍）睽違8年重磅回歸，29、30日連續兩天在高陽室外體育館舉辦全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，他過去有著難以接近的霸氣感，如今則是多了些微的害羞、親切感，話變多了，感性時刻更是少不了。第一天演唱會因天氣因素晚43分鐘開始，GD一登場就先道歉「因為天氣的關係晚開始對不起。」演唱會一票難求，他先是道歉門票難搶，並解釋「來到這裡的大家不是你們幸運，而是你們能來才是我的幸運。」寵溺歌迷，更承諾其他城市的巡迴結束後，要在首爾再開一場。

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

G-DRAGON等了88個月，終於重返首爾舞台，29日晚間演唱會開始，一連帶來3首歌曲，霸氣大喊：「隔了好久才這樣喊，G-DRAGON回來了！時隔88個月也回歸了！」台下響起熱烈歡呼聲。沈寂8年的時間，GD主動開口提及這段時間的爭議，「這段時間有很多事，處於這樣紛紛擾擾又吵鬧的之間，大家心裡可能沒這麼好受，還能以歌手的身份站在大家面前，謝謝大家創造這樣的場合還能抽出這麼寶貴的時間給我，我感到很榮幸。」

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歷經了疫情與各種考驗，他感性表示：「現在大家在不同的地方，各自努力發光發熱，老實說，今天我還想在成員面前炫耀一下，今天我好像是最閃亮的那一個！」過去享受著天王的生活，每年都有巡演、專輯，忙到不可開交，但他承認這次回歸才真正初次感受到與以往不同的情感，雖然花了一點時間，但他終於回來了，笑喊：「真好！」

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

不只更加感性了，G-DRAGON還變得更懂得自嘲、自虧，當在跳到〈Too Bad〉時，他疑似被空拍機嚇到往後跌，他隨後幽默笑喊：「好像是腿軟了，我也不知道是腿軟了，還是腿無力了，但第一次經歷這樣的事情。」邊講還邊做著捶腿與伸展的動作，全場笑出來。

場上他一路聊到專輯、演唱會舞台慨念，台上出現兩尊大石像，他耐心地向觀眾解釋一尊是《Heartbreaker》時的他，一尊是代表最新專輯《Ubermensch》的他，兩尊對視著彼此，象徵過去與現在，他露出一抹驕傲的表情笑喊：「這個你們不知道吧！」隨後他還自虧「老實說，新專輯出現的尼采理論、哲學看起來很難，其實只是想看起來有像有點厲害。」

▲GD即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

話題又聊及網路海巡「按讚」一事，G-DRAGON笑喊：「有人說我是24小時網路中毒者，我很忙的！我只是稍微打開了一下APP，然後上面有按讚的功能，只要有人即時tag就會通知我，所以我才按讚的。」他解釋「就算有『討厭』的鍵，我還是會按讚的。」演唱會進行到尾聲，他還親切詢問觀眾「末班車幾點結束？」怕粉絲來不及回家。

看到台下滿滿歌迷為他應援，他再度感性：「對於門票還是想說聲抱歉，但是，來到這裡的大家不是你們幸運，而是你們能來才是我的幸運，有些人差點不能來，今年以內我會努力健身重訓，再開一次（演唱會）。」承諾會再回歸。

粉絲等了許久的BIGBANG回歸，G-DRAGON正面給回應：「大家都知道，我還有兄弟們，我們要20歲（意指BIGBANG即將20週年）囉，如果20歲就一定要辦成年式，我們3個會聚集在一起，既然20歲了，想說要不要來點性感的。」證實團體回歸。

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

最後，他約定「我會快點把巡演《[Übermensch]》繞一圈以後再回來，現在是什麼樣子不重要，重要的是，不論是要繼續挑戰的我，還是想要帶給大家新的東西的我，那都是我。」他更坦率承認自己狀態不佳「今天喉嚨有點⋯」，演唱會既是室外又頂著低溫，近3小時的時間，他的舞台服裝偏單薄，期間狂吸鼻水，雖有小遺憾，仍盡力展現最好的一面，語畢他雙手環繞自己給予自己一個大大擁抱。

在唱到最後一首歌〈無題〉以前，G-DRAGON致謝所有人「謝謝CL（嘉賓）、謝謝粉絲、謝謝我的家人、謝謝我的團隊、謝謝我的隊友、還有謝謝VIP」，以抒情歌曲結束演唱會。G-DRAGON此趟巡演即將在7月12、13日來到台北小巨蛋，詳情請關注台灣主辦單位。

▲王者降臨，GD時隔8年回歸全場嗨翻。（圖／Galaxy Corporation提供）