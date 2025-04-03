小孟老師／4月3日星座運勢　 吵架就找他「天蠍善於化解糾紛」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：意見易得認同
感情：充分展現體貼
財運：研究投資標的
幸運色：天空藍
貴人：處女
小人：牡羊
工作：閱讀激發靈感
感情：維持良好情感
財運：適應經濟變化
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：謙虛婉轉必修
感情：學會適度妥協
財運：統籌規劃財務
幸運色：番茄色
貴人：射手
小人：天秤
【土象星座】
工作：放手做手中事
感情：儘量避免爭吵
財運：合理管理負債
幸運色：亮橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：扮演調解角色
感情：創造愉快氛圍
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：靛紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：人際圈得擴展
感情：學會處理意見
財運：熟悉金融市場
幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：處女
【水象星座】
工作：工作有好成績
感情：尊重對方生活
財運：定期評估績效
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：善於化解糾紛
感情：建立和諧生活
財運：保持理性不貪
幸運色：藏青色
貴人：獅子
小人：射手
工作：做好分內事情
感情：彼此依靠扶持
財運：合理運用信用
幸運色：冷紫色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：有效化解紛爭
感情：互相傾聽成長
財運：善用理財軟體
幸運色：抹茶色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：易有創作出爐
感情：調整相處方式
財運：積極追求財務
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：綠色植物定心
感情：相互了解信任
財運：低風險的投資
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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