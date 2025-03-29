MAKIYO爆自己之前過瘦　胸部剩下乳頭差點想隆胸

記者葉文正／台北報導

藝人MAKIYO今天現身世貿美容展，吸引不少粉絲與她合照，但她說會到美容展，純粹是要力挺好友吳紹琥院長，而且她有話直說，「我從不隱瞞，因為我有嘗試醫美都會承認，有的粉絲也會私訊來問我，我也都一一分享。」

▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

吳院長則表示，是好友介紹才認識MAKIYO，兩人有共同好友，他也談到，現在很多女生都要做醫美，但是大家對於做醫美這件事情都很保密，絕對不能講，很多明星到診所還要走後門，不能被拍到，只有MAKIYO會大方聊。

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▲Makiyo之前過瘦。（圖／記者葉文正攝）

MAKIYO也說：「生產完後，我本來想要隆乳，因為胸部瘦到剩下乳頭，所以也會跟粉絲分享，如何處理這些醫美美容保養，幸好後來胸部回來了，不然真的考慮要動刀。」

▲丫子(左)從歐巴桑回復當年的模樣。（圖／法瑞提供）

兩人表示已經認識五年，是很好的朋友，MAKIYO還爆好友的料，「院長也把丫子變漂亮了，回到以前的樣子，而且院長對我粉絲都很好，只要粉絲說是我介紹的，馬上有優惠價，像我是全都靠玻尿酸，也去除眼袋，眼袋一直是我的困擾。」

MAKIYO透露，158公分的她，現在有45公斤，今天造型內襯還穿比基尼，理由也是很可愛：「我穿泳衣是怕下雨打溼，我之前太瘦，而且兩天才吃一餐，瘦到36公斤，現在一天兩餐，只要別餓過頭就可以，有時真沒時間吃，有短時間還兩天睡一次覺，沒辦法睡覺，因兒子會開大門，設密碼也沒用，他會開門出去，真的很恐怖。」