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MAKIYO突現身談小S近況　兩度夢到大S發現S媽受困

記者葉文正／台北報導

藝人大S過年期間因赴日旅遊不幸染病離世，雖然她已經離開一段時間，但是家人仍在承受這個巨大的傷痛。今天S家好友Makiyo突然現身世貿美容展，被問到小S與徐媽近況，她坦承：「小S姊還是走不出來，S媽甚至有點站不起來，我雖難過但還是希望他們能夠慢慢走出來。」

▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

MAKIYO今天前往世貿美容展，是到場力挺好友吳紹琥院長，並在現場直播，她說這段期間都在努力照顧兒子，並透露「俊俊光開關門就可以玩兩小時，也會幫我丟垃圾，吃完東西把碗放到洗碗機，是我的小幫手，之後可能讓他三歲去念書，或是請家教也可以，因為我都有想好，倘若自己的孩子會影響其他孩子，我會選擇轉學，或是選其他教育方式。不過俊俊只要看到男生就叫爸爸，連超醜的男生也叫爸爸，我有教他，要叫大哥。」她也說前夫完全沒有關心兒子，但是前婆婆會來台北，或是帶孩子回台南跟前婆婆相聚，互動仍是良好。

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▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

▲Makiyo現身美容展，氣色比之前好很多。（圖／記者葉文正攝）

但提到好友小S，MAKIYO坦承：「她還是走不出來，我覺得要給他們很大的空間，這件事不僅他們家人痛，朋友痛，很多粉絲也痛，痛到椎心。我想要拉小S姊一起聚會聊天，但她說還要一點時間才能聚會，她需要時間，我也有打給S媽，S媽傷心到，都已經快要站不起來。」

▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

▲Makiyo與好友吳紹琥院長。（圖／記者葉文正攝）

MAKIYO也說，謝謝大家關心他們，現在朋友們就是有那種，領袖不見的感覺，「我們之前聖誕節跟跨年都有見面，春節前也有見面。我們那三次去了大S姐姐家，也都有帶俊俊去，都住在他們家，現在我等小S姊打來，我們隨時都可以陪她，到時再去金寶山。我夢到大S姊兩次，一次是她走的那一天，第二次是他叫我去找S媽跟小S，夢裡面是小S跟徐媽在非常痛苦的情況，背景是荒郊野外，什麼都沒有，原來都是夢，直到現在，我只要看到她叫我名字的影片時就會哭。」她也透露，當時大S還抱著俊俊睡覺，大家一起歡聚的情況還歷歷在目。如今天人永隔，真的是痛到無法形容。

▲Makiyo現身美容展。（圖／記者葉文正攝）

▲Makiyo夢到大S，對方希望她去找小S跟S媽。（圖／記者葉文正攝）

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