記者張筱涵／綜合報導

90年代香港樂壇代表人物之一的歌手李國祥今（29日）驚傳離世，享壽60歲。其生前好友周啟生證實噩耗，並透露李國祥近年因喉部出現類似腫瘤的問題，曾接受大型手術，之後也飽受聲音沙啞所苦。

▲李國祥離世，享壽60歲。（圖／翻攝自Instagram／kclee1005）



據港媒《香港01》報導，李國祥今天傳出離世消息，享壽60歲。好友周啟生證實噩耗，並指出李國祥喉嚨曾有嚴重問題要做大手術。

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李國祥於1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》入行，1991年推出個人首張專輯《BLUE》，主打歌〈藍色Sha La La〉橫掃電台播放榜，並獲得「叱咤樂壇新力軍男歌手」金獎，推出代表作〈餘情未了〉期間更獲邀出席日本東京音樂節，1993年與倫永亮合唱的〈總有你鼓勵〉則成為卡拉OK經典，並成功進軍台灣市場推出國語EP。

近年李國祥多在大陸廣東省活動，並於2023年擔任廣州一間傳媒公司的藝人總監，鮮少於香港公開露面，3月15日曾在社群平台曾上傳一段烏雲密布的影片，並寫下「Bye」及〈餘情未了〉中的歌詞「未讓這世界查覺，暗暗地記載」，被外界認為疑似早有告別之意。

▲李國祥15日發文。（圖／翻攝自Instagram／kclee1005）



李國祥的演藝路並非一路順遂，1995年面臨事業低潮轉往商界發展，卻連續3次創業失敗，更因投資炒樓導致破產，當時不想見到任何人，直到前往金鐘見破產官才明白「其實好多人都會遇到逆境」。此外，他於2000年在尖沙嘴夜店被搜出持有搖頭丸，最終被判罰款並留下案底。

李國祥的離世令粉絲與圈內好友相當震驚與不捨，歌迷也紛紛在社群留言悼念這位曾以深情歌聲陪伴無數人青春歲月的男歌手。