陳珮甄告作家H加重誹謗！　分手1年屢遭攻擊：想讓我活不下去

記者張筱涵／綜合報導

陳珮甄於29日透過社群平台發文，透露自己已對前男友作家H（陳鴻儀）正式提起「加重誹謗」的刑事告訴。她指出，分手至今一年多，對方不僅未停止騷擾，甚至情緒越來越失控，不得不透過司法手段捍衛自身名譽與人身安全。

▲陳珮甄（右）和作家H曾有一段情。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳珮甄 大姐不跑三點半）



陳珮甄表示：「完成蒐證後，我向地檢署提出加重誹謗刑事告訴，喝止前男友越來越激烈的騷擾與威脅。」她指出，對於作家H無限迴圈的情緒失控感到疲倦，尤其看到對方月初發表「我現在一無所有我根本不在乎後果」、「我可以做任何讓她沒辦法繼續生活下去的事情」等言論，讓她忍不住感嘆：「前男友是真的想讓我活不下去。」

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▲陳珮甄發出照片證實作家H的確說過這樣的話。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳珮甄 大姐不跑三點半）



陳珮甄繼續說道：「先前拒絕復合，就是因為他的情緒問題。平時好好的，但只要我說錯話惹他不快，對方丕變的臉色，就能一秒讓我陷入恐懼。」如今對方甚至對外散播「透過國家法人吸金」等不實言論，讓她決心不再沈默。

陳珮甄強調：「情緒不穩是他的課題，他應當自己面對，而不是心情不好，就將情緒暴力發洩在別人身上。」她也提到，自己身為教師，有許多學生都在承受類似的精神暴力，因此更希望能以身作則，拒絕為他人錯誤買單，「我提告，讓對方誹謗的行為由司法審理，請他為自己說的話做的事，負起責任。」

最後，陳珮甄鼓勵有相似經驗的人勇敢站出來，「我們該做的是，保持冷靜、顧好身心，說出真相，為捍衛自己的人生而堅強」，並強調：「這個時代，容忍退讓不再是美德，很多公道要自己站出來討。」她希望透過法律手段劃清界線，也呼籲社會共同拒絕任何形式的精神暴力。

▲陳珮甄正式提告作家H。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳珮甄 大姐不跑三點半）



【陳珮甄臉書全文】

完成蒐證後，我向地檢署提出加重誹謗刑事告訴，喝止前男友越來越激烈的騷擾與威脅。

​

對於作家H無限迴圈的情緒失控，我實在感到太疲倦了；尤其看到他月初公開發表「我現在一無所有我根本不在乎後果」、「我可以做任何讓她沒辦法繼續生活下去的事情」這種情緒勒索。

​

先前拒絕復合，就是因為他的情緒問題。平時好好的，但只要我說錯話惹他不快，對方丕變的臉色，就能一秒讓我陷入恐懼。

​

前男友是真的想讓我活不下去。

​

都分手一年多了，我還不能解脫；只要對方情緒上來，就再次拿我出氣。就像日前，他居然連我透過國家法人吸金這種荒謬的抹黑，都可以對大眾造謠。

​

對於他的情緒化，我曾試著包容；但當他的惡意擴大到散佈謠言、甚至波及我的工作夥伴，我不能放任他亂潑情緒到我身上，必須站出來捍衛自己的名譽。

​

情緒不穩是他的課題，他應當自己面對，

而不是心情不好、就將情緒暴力發洩在別人身上。

​

我有許多學生，承受伴侶或家人的精神暴力，掙扎著想拿回人生的主導權。

​

我鼓勵他們養出不受威脅的底氣、拒絕為他人的錯誤買單。

​

而我自己，也實踐這樣的信念。

​

我提告，讓對方誹謗的行為由司法審理。

請他為自己說的話做的事，負起責任。

​

我拒絕浪費時間在口水戰上頭。

一切交給法律制裁。

​

最後想鼓勵跟我一樣，遭受前任男女朋友各種精神暴力的人。

​

沒做錯事的我們，不該因他人傷害而畏懼、沮喪。

​

我們該做的是，保持冷靜、顧好身心，說出真相，為捍衛自己的人生而堅強。

​

這個時代，容忍退讓不再是美德。

​

很多公道要自己站出來討；我們有責任，不去縱容心存惡意的人。讓加害者知道，做壞事必須付出代價。

​

祝福我們都能不再委屈，養出為自己發聲的力量。

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